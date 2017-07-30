Путин осмотрел в Петербурге многопрофильную клинику военной академии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел в Санкт-Петербурге многопрофильную клинику Военно-медицинской академии им. Кирова.

Клинику начали строить в 2014 году. Единый комплекс состоит из семи многоэтажных корпусов, его общая площадь — 150 тысяч квадратных метров. Клиника оснащена новейшей медицинской техникой, является универсальным лечебным, научным и учебным корпусом. В медицинском учреждении работают пять академиков и членов-корреспондентов РАН, семь лауреатов госпремий, семь заслуженных деятелей науки, 99 докторов, 68 профессоров. Одновременно на стационарном лечении в клинике могут находиться 630 человек. Многопрофильная клиника уже функционирует.

Путину рассказали об особенностях медучреждения. Президент страны прошел по коридорам первого этажа, где находится диагностическое отделение, рентген-кабинет. Путину рассказали о лечении и диагностике сложных случаев: пациентов можно доставить в клинику на вертолете, кроме того, информация о состоянии пациентов может поступать в онлайн-режиме.

Глава государства осмотрел отделение неотложной лучевой диагностики и ультразвуковой диагностики.

Завершив обход первого этажа, российский лидер поднялся выше. Там ему показали конференц-зал центра координации медицинского обеспечения, который позволяет сотрудникам академии по видеоканалу связываться с коллегами в других медучреждениях Минобороны, в том числе в Москве, Ростове-на-Дону, Подольске, а также на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Путин осмотрел отделение гемодиализа, где ему среди прочего показали оборудование для внепочечного очищения крови. Затем президент проследовал в клинику офтальмологии, где посетил операционные, в том числе по лазерной хирургии, и понаблюдал за учебными операциями.

После Путин спустился на первый этаж и оставил пожелание в книге почетных гостей. "Поздравляю с обновлением ВМА, с новым этапом ее развития. Желаю успехов", — написал президент.