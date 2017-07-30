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Кинологи из Казахстана стали лучшими рыбаками на конкурсе "Верный друг"

Сюжет:
АрМИ - 2017 (19)
08:1030.07.2017
(обновлено: 09:08 30.07.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЦеремония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017Церемония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Кинологи из Казахстана выиграли турнир по рыбной ловле на конкурсе "Верный друг" в рамках Армейских международных игр-2017 в Подмосковье; также в конкурсе принимали участие кинологи из Египта, Узбекистана и Белоруссии, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Овчарка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Военные кинологи из трех стран прибыли в Россию на Армейские игры
Третьи Армейские международные игры открылись в субботу в парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот". Они продлятся до 12 августа. Соревнования пройдут на территории России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая. В них примут участие более 3,5 тысячи военнослужащих из 28 стран.

"По итогам соревнования рыбаков победила команда из Казахстана. Ее улов составил более 2,5 кг. Вторыми стали кинологи из Республики Беларусь поймав на удочку из водоема более 1,5 кг. Почетное третье место заняли представители Египта с результатом чуть более 1 килограмма", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, участникам турнира нужно было поймать как можно больше рыбы за определенное время; победитель определялся путем взвешивания улова. Подчеркивается, что всю пойманную рыбу выпустили назад в озеро.

Отмечается, что все участники получили памятные грамоты и подарки с изображением символики "колыбели" отечественной кинологии — племенного питомника "Красная звезда", места, где были выведены восемь всемирно признанных пород отечественных собак.

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