Шойгу попробовал полевую кухню военных из шести стран на Арми-2017
17:1629.07.2017
(обновлено: 17:20 29.07.2017)
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ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 29 июл — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу попробовал блюда военных поваров из шести стран, приготовленные в преддверии конкурса "Полевая кухня" на Армейских международных играх-2017.
"Военные повара и пекари вооруженных сил России, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля провели мастер-классы для гостей и участников и приготовили более 150 блюд национальной кухни стран-участниц. В частности, у азербайджанцев министр попробовал мясные блюда и сладости, у российских поваров — рыбу и выпечку, а у монголов попил чаю", — сообщили в военном ведомстве.
Помимо блюд национальной кухни конкурсантов "Полевой кухни" на мастер-классах представлены кухни 12 стран-участниц: российские военные повара приготовили национальные блюда Армении, Египта, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, среди которых: хумус иерусалимский, бадымджан, кер-у-сус, бозбаш, фатуш, индийский салат с бананами и томатами, шалгам, шурпа, бешбармак и многое другое.
"Полевая кухня" — самый вкусный и миролюбивый конкурс, в ходе которого военные повара продемонстрировали мастерство в приготовлении разнообразной, национальной вкусной и здоровой пищи в полевых условиях, покажут современные технологии её приготовления", — заявил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
Также для участников и гостей Армейских международных игр российские военные повара приготовят около 2,5 тысячи порций гречневой каши с мясом и выпекут армейский хлеб. Открытие самого конкурса состоится 1 августа в День тыла Вооруженных сил России. Все участники международного конкурса военных поваров и пекарей будут соревноваться на российских полевых технических средствах ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.
На подмосковном полигоне Алабино прошла жеребьевка международного этапа конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр 2017 года.
В конкурсе примут участие команды из 20 стран. На фото: военнослужащий Анголы в Алабино.
Каждая команда, участвующая в "Танковом биатлоне", состоит из начальника и четырех танковых экипажей. На фото: участники команды Венесуэлы.
Кроме того, в команду входит тренерская группа из двух человек и отделение технического обеспечения, состоящее из еще шести человек. На фото: участники команды Индии в Алабино.
"Танковый биатлон" состоит из двух этапов: на первом пройдет индивидуальная гонка экипажей, а второй - "Эстафета" - определит лучшую команду конкурса. На фото: военнослужащий Кувейта готовится к соревнованиям.
К проведению конкурса уже подготовлены 90 танков. На фото: танки Т-72 и Т-72БМЭ перед началом репетиции в Алабино.
В этом году на своих танках будут выступать команды из Индии, Китая и Белоруссии. Остальным участникам свою бронетехнику предоставляет Россия. На фото: военнослужащий из команды Китая.
Посетитель парка "Патриот" фотографируется с участниками команды Зимбабве в Алабино.
Во время жеребьевки был определен порядок прохождения этапов конкурса, экипажи получили свои номера. От цвета выбранной капитаном гильзы зависит раскраска боевых машин команды во время конкурса.
Всего для участия в Армейских международных играх в Россию прибыли более тысячи военных из разных стран мира. На фото: команда Казахстана.
Доставка военной техники до мест проведения конкурсов АрМИ-2017 была организована 13 воинскими эшелонами. На фото: военнослужащий Ирана перед началом репетиции "Танкового биатлона".
Российские военнослужащие выступят на "Танковом биатлоне" 30 июля. Им достались алые танки Т-72.
Финальная эстафета "Танкового биатлона" пройдет в день закрытия Игр, 12 августа на полигоне Алабино. На фото: участница команды Никарагуа в Алабино.
Команда Белоруссии во время жеребьевки "Танкового биатлона".
В дни, оставшиеся до начала соревнований, танкисты ознакомятся с трассой, мишенным полем, а также проведут занятия по связи и выверят вооружения боевых машин. На фото: военнослужащие Монголии в Алабино.
Команда Армении перед началом репетиции международного этапа конкурса "Танковый биатлон" в Алабино.