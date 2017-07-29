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Шойгу попробовал полевую кухню военных из шести стран на Арми-2017

Сюжет:
АрМИ - 2017 (17)
17:1629.07.2017
(обновлено: 17:20 29.07.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия Армейских международных игр АрМИ-2017 в Московской областиМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия Армейских международных игр АрМИ-2017 в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 29 июл — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу попробовал блюда военных поваров из шести стран, приготовленные в преддверии конкурса "Полевая кухня" на Армейских международных играх-2017.

Команда Анголы на Армейских международных игр АрМИ-2017 в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Подмосковье в рамках АрМИ начались соревнования по танковому биатлону

"Военные повара и пекари вооруженных сил России, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля провели мастер-классы для гостей и участников и приготовили более 150 блюд национальной кухни стран-участниц. В частности, у азербайджанцев министр попробовал мясные блюда и сладости, у российских поваров — рыбу и выпечку, а у монголов попил чаю", — сообщили в военном ведомстве.

Помимо блюд национальной кухни конкурсантов "Полевой кухни" на мастер-классах представлены кухни 12 стран-участниц: российские военные повара приготовили национальные блюда Армении, Египта, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, среди которых: хумус иерусалимский, бадымджан, кер-у-сус, бозбаш, фатуш, индийский салат с бананами и томатами, шалгам, шурпа, бешбармак и многое другое.

Церемония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шойгу открыл Армейские международные игры — 2017
"Полевая кухня" — самый вкусный и миролюбивый конкурс, в ходе которого военные повара продемонстрировали мастерство в приготовлении разнообразной, национальной вкусной и здоровой пищи в полевых условиях, покажут современные технологии её приготовления", — заявил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Также для участников и гостей Армейских международных игр российские военные повара приготовят около 2,5 тысячи порций гречневой каши с мясом и выпекут армейский хлеб. Открытие самого конкурса состоится 1 августа в День тыла Вооруженных сил России. Все участники международного конкурса военных поваров и пекарей будут соревноваться на российских полевых технических средствах ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.

Жеребьевка "Танкового биатлона": иностранцы осваиваются в Алабино
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа подмосковном полигоне Алабино прошла жеребьевка международного этапа конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр 2017 года.Перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр - 2017 в Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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На подмосковном полигоне Алабино прошла жеребьевка международного этапа конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр 2017 года.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ конкурсе примут участие команды из 20 стран. На фото: военнослужащий Анголы в Алабино.Военнослужащий Анголы перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр - 2017 в Алабино
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В конкурсе примут участие команды из 20 стран. На фото: военнослужащий Анголы в Алабино.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКаждая команда, участвующая в "Танковом биатлоне", состоит из начальника и четырех танковых экипажей. На фото: участники команды Венесуэлы.Участники команды Венесуэлы после жеребьевки международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр- 2017 в Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Каждая команда, участвующая в "Танковом биатлоне", состоит из начальника и четырех танковых экипажей. На фото: участники команды Венесуэлы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКроме того, в команду входит тренерская группа из двух человек и отделение технического обеспечения, состоящее из еще шести человек. На фото: участники команды Индии в Алабино.Участники команды Индии перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр- 2017 в Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кроме того, в команду входит тренерская группа из двух человек и отделение технического обеспечения, состоящее из еще шести человек. На фото: участники команды Индии в Алабино.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк"Танковый биатлон" состоит из двух этапов: на первом пройдет индивидуальная гонка экипажей, а второй - "Эстафета" - определит лучшую команду конкурса. На фото: военнослужащий Кувейта готовится к соревнованиям.Экипаж танка Кувейта перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр -2017 в Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Танковый биатлон" состоит из двух этапов: на первом пройдет индивидуальная гонка экипажей, а второй - "Эстафета" - определит лучшую команду конкурса. На фото: военнослужащий Кувейта готовится к соревнованиям.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкК проведению конкурса уже подготовлены 90 танков. На фото: танки Т-72 и Т-72БМЭ перед началом репетиции в Алабино.Танки Т-72 и Т-72БМЭ перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр -2017 в Алабино
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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К проведению конкурса уже подготовлены 90 танков. На фото: танки Т-72 и Т-72БМЭ перед началом репетиции в Алабино.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ этом году на своих танках будут выступать команды из Индии, Китая и Белоруссии. Остальным участникам свою бронетехнику предоставляет Россия. На фото: военнослужащий из команды Китая.Участник команды Китая перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В этом году на своих танках будут выступать команды из Индии, Китая и Белоруссии. Остальным участникам свою бронетехнику предоставляет Россия. На фото: военнослужащий из команды Китая.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетитель парка "Патриот" фотографируется с участниками команды Зимбабве в Алабино.Посетитель фотографируется с участниками команды Зимбабве перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр -2017 в Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посетитель парка "Патриот" фотографируется с участниками команды Зимбабве в Алабино.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВо время жеребьевки был определен порядок прохождения этапов конкурса, экипажи получили свои номера. От цвета выбранной капитаном гильзы зависит раскраска боевых машин команды во время конкурса.Во время жеребьевки международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Во время жеребьевки был определен порядок прохождения этапов конкурса, экипажи получили свои номера. От цвета выбранной капитаном гильзы зависит раскраска боевых машин команды во время конкурса.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВсего для участия в Армейских международных играх в Россию прибыли более тысячи военных из разных стран мира. На фото: команда Казахстана.Команда Казахстана перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Всего для участия в Армейских международных играх в Россию прибыли более тысячи военных из разных стран мира. На фото: команда Казахстана.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДоставка военной техники до мест проведения конкурсов АрМИ-2017 была организована 13 воинскими эшелонами. На фото: военнослужащий Ирана перед началом репетиции "Танкового биатлона".Военнослужащий Ирана перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Доставка военной техники до мест проведения конкурсов АрМИ-2017 была организована 13 воинскими эшелонами. На фото: военнослужащий Ирана перед началом репетиции "Танкового биатлона".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРоссийские военнослужащие выступят на "Танковом биатлоне" 30 июля. Им достались алые танки Т-72.Участники перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие выступят на "Танковом биатлоне" 30 июля. Им достались алые танки Т-72.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФинальная эстафета "Танкового биатлона" пройдет в день закрытия Игр, 12 августа на полигоне Алабино. На фото: участница команды Никарагуа в Алабино.Участница команды Никарагуа перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Финальная эстафета "Танкового биатлона" пройдет в день закрытия Игр, 12 августа на полигоне Алабино. На фото: участница команды Никарагуа в Алабино.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКоманда Белоруссии во время жеребьевки "Танкового биатлона".Команда Белоруссии перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Команда Белоруссии во время жеребьевки "Танкового биатлона".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ дни, оставшиеся до начала соревнований, танкисты ознакомятся с трассой, мишенным полем, а также проведут занятия по связи и выверят вооружения боевых машин. На фото: военнослужащие Монголии в Алабино.Военнослужащие Монголии перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В дни, оставшиеся до начала соревнований, танкисты ознакомятся с трассой, мишенным полем, а также проведут занятия по связи и выверят вооружения боевых машин. На фото: военнослужащие Монголии в Алабино.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКоманда Армении перед началом репетиции международного этапа конкурса "Танковый биатлон" в Алабино.Команда Армении перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Команда Армении перед началом репетиции международного этапа конкурса "Танковый биатлон" в Алабино.
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