Путин 30 июля примет участие в праздновании Дня ВМФ в Петербурге

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 июля поучаствует в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

"Тридцатого июля 2017 года Владимир Путин в Санкт-Петербурге примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-Морского Флота", — говорится в сообщении.

Глава РФ впервые в новейшей истории примет главный военно-морской парад, который, пройдет в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля. Отмечается, что в рамках смотра в акватории реки Невы и внутреннего рейда города Кронштадта состоится торжественный проход кораблей и пролет группы морской авиации. Особенностью флотского праздника в этом году является одновременное участие в параде моряков Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

Согласно сообщению, в конце праздничных мероприятий по случаю Дня Военно-морского флота пройдет торжественный прием, на который приглашены руководящий состав и офицеры ВМФ. В этот же день Владимир Путин посетит Никольский морской собор в Кронштадте, где в это время пребывают мощи адмирала Федора Ушакова. Глава государства также осмотрит новое здание Военно-медицинской академии — многопрофильную клинику имени Кирова.