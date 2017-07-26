Россия вынуждена повышать боевые возможности ЮВО, заявил Шойгу

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия вынуждена повышать боевые возможности Южного военного округа и принимать симметричные меры по нейтрализации угроз национальной безопасности, заявил в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, с апреля в Румынии на постоянной основе размещено 16 самолетов тактической авиации Соединённых Штатов Америки и Великобритании. С начала года только США выполнили более 130 разведывательных полётов у наших южных рубежей. Кроме того, несколько дней назад на западном побережье Черного моря завершились крупномасштабные учения НАТО, в которых приняли участие свыше 25 тысяч военнослужащих из 22 стран.