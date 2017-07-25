Россия и Турция подписали документы по поставке С-400, заявил Эрдоган

АНКАРА, 25 июл — РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании с Россией документов по поставке зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Мы с Россией сделали необходимые шаги, подписи поставлены, надеюсь, мы увидим С-400 в нашей стране. И будем вести их совместное производство", — сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей "Партии справедливости и развития".

Турецкий лидер не уточнил, когда и какие именно документы были подписаны. Накануне он заявлял, что переговоры с Москвой о поставках С-400 "в основном завершились".

Эрдоган добавил, что каждая страна ищет возможности обеспечить свою национальную безопасность, и должна это делать.

"А если есть возможность совместного производства (систем ПВО) – то это всегда предпочтительно. Но если мы не можем годами осуществить подобное с США, то мы сами будем искать решение. Греция использует С-300, и США это не волнует. А почему их волнует наше сотрудничество с Россией?", — подчеркнул президент.

Ранее в Пентагоне выразили озабоченность желанием Анкары купить российские комплексы, потребовав объяснить этот шаг.

В Кремле не стали комментировать информацию о подписании с Анкарой документов по поставке С-400. Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов отмечал, что технические вопросы по контракту уже решены, остались только административные детали.

ЗРС С-400 "Триумф", пока не имеющая аналогов в мире, предназначена для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. На сегодняшний день Россия заключила контракт на поставку систем С-400 только с Китаем. Также ведутся переговоры с Индией.