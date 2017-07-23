Корабли ВМФ прибыли в Баку для участия в конкурсе "Кубок моря"

БАКУ, 23 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Корабли Каспийской флотилии ВМФ РФ прибыли в Баку для участия в международных соревнованиях "Кубок моря-2017", сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Для принятия участия в международном состязании "Кубок моря-2017", которое пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, 23 июля в Баку прибыли малый ракетный корабль "Град Свияжск" и спасательно-буксирное судно "СБ-45" Каспийской флотилии ВМФ России", — сообщает военное ведомство.

Отмечается, что в состязаниях, которые будут проходить с 1 по 11 августа, примут участие военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в воскресенье малый ракетный корабль "Град Свияжск" причалил к главной базе ВМС Азербайджана "Пута", во время пребывания в стране экипаж корабля примет участие в международном этапе конкурса "Кубок моря-2017". В Минобороны отметили, что в ходе конкурса военные моряки из России, Азербайджана, Ирана и Казахстана будут соревноваться в боевом и повседневном применении своих кораблей водоизмещением до 1000 тонн. Военнослужащие выполнят артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, уничтожат плавающие мины, посоревнуются в борьбе за живучесть корабля.