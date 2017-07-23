Гиперзвуковые ракеты и роботы. Россия поборется за превосходство в море

МОСКВА, 23 июля — РИА Новости. Владимир Путин 20 июля подписал указ об основах военно-морской политики до 2030 года. Российский флот вооружат высокоточными ракетами большой дальности, гиперзвуковыми ракетами, роботизированными комплексами и необитаемыми подводными аппаратами. Акцент на высокие технологии сделан неслучайно — без них в ближайшем будущем не обойтись.

Мировые державы все чаще проводят испытания новейших боевых разработок — лазерных пушек, гиперзвуковых летательных аппаратов, беспилотников и образцов оружия на новых физических принципах. Телеканал CNN ранее рассказал об испытании американскими ВМС лазерного оружия в Персидском заливе: установка LaWS способна поражать объекты "со скоростью света" и является в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет.

Как считает член Морской коллегии при правительстве, экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, прошли те времена, когда мощь флота выражалась в количестве и размерах кораблей.

"Если раньше для решения какой-либо важной задачи требовалась целая эскадра, то сейчас ее могут решить два-три корабля с хорошим информационным обеспечением и радиоэлектронной защитой. Сегодня огромное значение имеет все, что связано с высокими технологиями: разведка, целеуказание, системы радиоэлектронной борьбы, высокоточное ракетное оружие и прочее. Эти элементы являются определяющими", — заявил Вячеслав Попов РИА Новости.

Авианосцы ПВО

Кроме того, эксперт убежден, что для создания по-настоящему эффективного и боеспособного флота необходим комплексный подход, а не ставка на какие-то отдельные рода сил, будь то подводные лодки или надводные корабли.

Сегодня в ВМФ России входит множество надводных кораблей и подводных лодок разного назначения — это авианесущие, многоцелевые, ракетно-артиллерийские, десантные, минно-тральные корабли, ракетные подводные крейсера стратегического назначения и многоцелевые подводные лодки.

Прогнозируя расстановку сил на море в ближайшие 10-15 лет, Вячеслав Попов предположил, что России будет сложно обойтись без авианосцев. Но не ударных, как у США, а универсальных, основным назначением которых станет обеспечение противовоздушной обороны у морских границ. Это позволит гармонично вписать их в военную доктрину, которая носит оборонительный характер.

"Нам нужны универсальные авианосцы на двух флотах — Северном и Тихоокеанском. Эти корабли в приоритетном порядке будут выполнять задачи ПВО, а также дополнительно иметь возможности для нанесения ударов по морским и береговым целям", — считает адмирал.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны планирует к 2025 году заложить новый авианесущий крейсер, который войдет в состав одного из флотов ВМФ страны. Сейчас в составе Военно-морского флота России есть всего один авианесущий крейсер — флагман Северного флота "Адмирал Кузнецов".

По мнению Вячеслава Попова, достижение указанных в основах госполитики целей до 2030 года вполне реально, тем более что Россия по возможностям флота и сейчас находится на втором месте после США, а в некоторых аспектах даже сохраняет с ними паритет. В частности, в ядерной морской составляющей.

Ставка на гиперзвук

Из основ госполитики следует, что глобальная конкуренция в мире будет расти, а у иностранных государств могут возникнуть территориальные претензии к России. В списке возможных угроз — террористы, пираты, браконьеры, перевозки оружия и наркотиков.

Для того чтобы со всем этим бороться, понадобятся мощные флоты с ударным вооружением и развитой системой базирования. Одно из требований к ним — способность нанести критический ущерб противнику обычным оружием, а также применить ядерное.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik назвал реальными перспективы создания гиперзвукового оружия для флота, но подчеркнул, что этого может быть недостаточно.

"Если говорить о технической стороне вопроса, то эта задача реализуемая. И надо сказать, что иметь гиперзвуковые ракеты — это только одна из задач. Конечно, техника, которая будет приходить в середине следующего десятилетия, с учетом ее сложности не будет массовой", — сказал Олег Пономаренко.

Действительно, отечественная промышленность демонстрирует неплохие темпы в создании таких ракет. По направлению гиперзвука Россия не отстает от других ведущих (высокотехнологических) стран мира. Продолжаются испытания российской гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" 3М22, серийное производство которой планируют начать в ближайшее время.

Пономаренко также назвал ВМФ России одним из мощнейших флотов мира, призвал переходить от советского наследия к новым разработкам и напомнил о растущей мощи ВМС Китая, который "наступает на пятки".

В том, что Китай продолжит наращивать мощь своих ВМС, сомневаться не приходится. Развитие военного флота КНР — необходимое условие бесперебойных поставок в Китай углеводородов из стран Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, то есть в конечном итоге — условие экономического роста страны.

На шельфе Южно-Китайского моря находятся богатые месторождения нефти и газа, которые КНР последовательно осваивает. Пекин официально заявил в 2014 году о своих правах на острова архипелага Наньша (Спратли), а годом позднее обнародовал новую военную стратегию, согласно которой китайские ВМС переходят от защиты исключительно прибрежных территорий к обеспечению безопасности в океанской зоне. Китай оставил за собой право наносить по противнику превентивные локальные удары в случае угрозы обороне или рубежам страны.