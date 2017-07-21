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Эксперт: ВМФ России остается одним из мощнейших флотов в мире

12:4621.07.2017
(обновлено: 12:47 21.07.2017)
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© РИА Новости / Василий Батанов
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ВМФ России должен закрепиться на лидирующих позициях в мире, следует из документа об основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года. Эксперт Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik отметил, что эта задача вполне реализуема.

Россия не допустит значительного превосходства военно-морских сил других стран над ВМФ, говорится в тексте Основ государственной политики в области военно-морской деятельности, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что Россия будет стремиться к тому, чтобы ее флот закрепился на втором месте в мире по боевым возможностям.

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Основу вооружения ВМФ до 2025 года составят высокоточные ракеты большой дальности. После 2025 года на вооружение будут поступать гиперзвуковые ракеты и роботизированные комплексы, в том числе автономные необитаемые подводные аппараты.

"Ведущие мировые державы, обладающие значительным военно-морским потенциалом и развитой системой базирования, продолжают наращивать свое военно-морское присутствие в основных районах Мирового океана, в том числе в акваториях, непосредственно прилегающих к территории РФ", – говорится в тексте документа.

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ об Основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года. Указ вступил в силу со дня подписания.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik отметил, что главной задачей для флота является динамика его развития.

"Определенное наследие Советского Союза дает большие преимущества, но они не могут быть вечными, поэтому надо постоянно строить, развивать технику и вооружение. Сейчас можно сказать, что уровень российского Военно-морского флота достаточно приличный – он остается одним из мощнейших флотов в мире. Пунктом Указа определено, что флот должен быть на одной из лидирующих позиций. Почему такая аккуратная формулировка? В свое время флоты США и Советского Союза были мощнейшими, никто даже приблизиться не мог к такому уровню. И надо сказать, что по-прежнему российский флот обладает преимуществами перед всеми флотами мира, за исключением США. Но на пятки наступает Китай. Мы учитываем динамику развития китайского ВМФ", – сказал Олег Пономаренко.

По его словам, задачи, которые поставлены перед ВМФ по техническому вооружению и боевым возможностям, реализуемы.

"Если говорить о технической стороне вопроса, то эта задача реализуемая. И надо сказать, что иметь гиперзвуковые ракеты – это только одна из задач. Конечно, техника, которая будет приходить в середине следующего десятилетия, с учетом ее сложности, не будет массовой. Но в документе прописано, что наличие достаточного количества высокоточного оружия и возможность его применения позволит обеспечить сдерживание военных действий противников РФ. Отмечу, что это очень правильная позиция: не надо полагаться только на будущую военную технику. Даже те средства, которые уже имеются в наличии, но в достаточном количестве, будут сдерживающим фактором. Думаю, все, что прописано в документе – реально, просто над этим нужно работать", – отметил эксперт. 

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