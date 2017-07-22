Замглавкома ВМФ прокомментировал российско-китайские учения в Балтике

КАЛИНИНГРАД, 22 июл — РИА Новости. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2017", которые открылись в субботу в Балтийске, являются новым этапом взаимодействия флотов двух стран, заявил РИА Новости заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков, который является руководителем учений с российской стороны.

"Для моряков Китая Балтика – совершенно новый район. Переход сюда — это уже большое достижение, 40 суток они сюда шли. Балтика имеет свою специфику: огромное судоходство, сложность маневрирования. Найти взаимодействие, организовать систему управления в ходе проведения совместных учений — это тоже большое достижение. Плюс мы отрабатываем новые приемы тактического взаимодействия. Это новый этап нашего взаимодействия", — сказал вице-адмирал.

Федотенков отметил, что впервые в истории российско-китайских взаимоотношений "Морское взаимодействие" проводится в Балтийском море, прежде российско-китайские учения проводились практически во всех регионах Мирового океана и исключительно в мирных целях.

"Мы взаимодействуем с моряками военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, прежде всего, для оказания помощи аварийному кораблю. Это вопросы обеспечения безопасности морского судоходства в любом районе, будь то Средиземное, Желтое, Японское, Южно-Китайское, теперь мы дошли до Балтики, и наша подготовка не направлена против какой-то страны", — отметил замглавкома.

"Наша подготовка направлена на то, чтобы мы организовывали свое взаимодействие, добивались полного совмещения системы управления и тем самым могли оказывать помощь друг другу, а также судам гражданского флота в любом районе Мирового океана", — сказал Федотенков.

По его словам, по окончании учений китайские корабли перейдут в Санкт-Петербург, где в едином строю с российскими моряками примут участие в праздновании дня ВМФ России. Сразу после этого во Владивостоке взаимодействие продолжится в рамках Армейских международных игр.

"Состоится "Кубок моря" – китайский корабль зайдет во Владивосток и примет участие в соревнованиях по морской выучке с самым новым нашим кораблем – корветом "Совершенным", и морские пехотинцы примут участие в кубке "Морской десант". Все это завязано в единую цепь событий: это совместное учение, это соревнование, и в последующем, в сентябре, мы проведем второй этап совместного учения в Охотском море с моряками Тихоокеанского флота. Вот такое непрерывное и длительное по времени развитие, с самого западного региона до самого восточного", — заключил Федотенков.