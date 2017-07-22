МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота (ЧФ) "Пытливый" возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-морского флота РФ в Средиземном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

По его словам, 21 июля экипаж корабля "Пытливый" после планового восстановления технической готовности и цикла задач боевой подготовки, подтверждающих готовность к выполнению задач в море, взял курс на черноморские проливы.

"Уже сегодня корабль возобновит выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море. Выход корабля в дальнюю морскую зону осуществлен в соответствии с планом ротации сил в составе группировки", — заявил Трухачев.

В конце ноября 2016 года "Пытливый" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, куда судно отправилось от берегов Крыма 25 мая.