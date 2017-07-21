На Неве прошла тренировка кораблей к военно-морскому параду

Ночная тренировка боевых кораблей и катеров ВМФ России принимающих участие в Главном Военно-Морском параде в Санкт-Петербурге

Ночная тренировка боевых кораблей и катеров ВМФ России принимающих участие в Главном Военно-Морском параде в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ночная тренировка военных кораблей, принимающих участие в главном военно-морском параде, прошла на Неве, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны России по военно-морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"В ночной тренировке главного военно-морского парада на реке Нева приняли участие более 20 боевых кораблей и катеров ВМФ России. Среди них новейший фрегат "Адмирал Макаров", корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Минск", а также дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров". Руководство тренировкой кораблей на Неве осуществлял главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев", — сказал он.

В ходе тренировки корабли отработали движение в строю с заданной скоростью хода при прохождении фарватера Невы и разведенных мостов. Кроме того, во время тренировки проверялась организация связи между кораблями, а также с и катерами кильватерного строя и парадной линии.