На Неве прошла тренировка кораблей к военно-морскому параду

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ночная тренировка военных кораблей, принимающих участие в главном военно-морском параде, прошла на Неве, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны России по военно-морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
В ходе тренировки корабли отработали движение в строю с заданной скоростью хода при прохождении фарватера Невы и разведенных мостов. Кроме того, во время тренировки проверялась организация связи между кораблями, а также с и катерами кильватерного строя и парадной линии.