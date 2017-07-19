РФ и Казахстан договорились о создании сервисного центра для самолетов МиГ

Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

ЖУКОВСКИЙ, 19 июл – РИА Новости. Россия и Казахстан подписали соглашение о создании сервисного центра по обслуживанию самолетов марки "МиГ", стоящих на вооружении казахстанских ВВС, передает в среду корреспондент РИА Новости.

Соглашение было подписано гендиректором российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Ильей Тарасенко и председателем правления компании "Казахстан инжиниринг" Вадимом Шакшакбаевым.

"Сотрудничество будет основываться на обоснованном надлежащем распределении работ в следующих направлениях: создание полноценного сервисного центра по обслуживанию самолетов производства РСК "МиГ" в республики Казахстан", — говорится в документе.

Соглашение предполагает продвижение на казахстанский рынок новейших истребителей МиГ-35 и локализацию производства агрегатов этого самолета.

МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.