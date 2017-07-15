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Композитный "кукурузник" и летающий джип. Пять новинок авиасалона МАКС-2017

08:0015.07.2017
(обновлено: 08:03 15.07.2017)
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© РИА Новости / Андрей ЧаплыгинПрезентация истребителя МиГ-35Презентация истребителя МиГ-35
© РИА Новости / Андрей Чаплыгин

Международный авиационно-космический салон МАКС. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Организаторы готовы провести в Жуковском МАКС-2017 при любой погоде
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Международный авиасалон МАКС-2017 откроется в подмосковном Жуковском уже совсем скоро — 18 июля. В этом году свои стенды, презентации и натурные образцы летной техники представят делегации из более чем 25 стран. Еще десятки государств пришлют "покупателей", чтобы прицениться к последним новинкам современного авиастроения. Деловая часть форума продлится до четверга включительно, а с пятницы по воскресенье МАКС будет открыт для всех желающих. Свое мастерство перед зрителями продемонстрируют восемь пилотажных групп, в том числе зарубежных.

Само собой, наиболее широко на авиасалоне будут представлены российские производители летательных аппаратов, оборудования и вооружений. И хотя мировых сенсаций в этом году ожидать не стоит, наши конструкторы и оружейники покажут ряд образцов, ранее не выставлявшихся на МАКС.

Вертолет для спецназа

В этом году на авиасалоне широкой общественности впервые покажут новый вариант советского и российского вертолета Ми-8 — Ми-171Ш-ВН. За полувековую историю легендарной машины было выпущено более 90 различных ее модификаций: поисково-спасательных, транспортных, ударных, медицинских, разведывательных. Теперь пришло время порадоваться и спецназу — Ми-171Ш-ВН создан специально для него.

© Фото : Public domainВертолет Ми-171
© Фото : Public domain
Вертолет Ми-171

По словам руководства концерна "Вертолеты России", технический облик новой машины был сформирован в боевых условиях. При ее создании учитывался опыт эксплуатации армейской авиации в Сирии. Подчеркивается, что Ми-171Ш-ВН будет гораздо живучее и эффективнее своих предшественников. Во-первых, вертолет оснащен двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками, что позволяет использовать его в любую погоду. Во-вторых, на машину установили новые композитные лопасти и Х-образный рулевой винт. Благодаря этому максимальную скорость удалось увеличить до 280 километров в час.

Модель многоцелевого вертолета Ми-171. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Вертолеты России" поставили в Китай два многоцелевых Ми-171
В-третьих, Ми-171Ш-ВН получил управляемое ракетное вооружение и два бортовых пулемета калибра 12,7-мм. И наконец, в-четвертых — на вертолет установили новейший комплекс бортовой обороны "Президент-С", способный сбить со следа зенитные ракеты противника, а пол кабины экипажа и грузового отсека закрыли кевларовой броней. Таким образом, новая модификация Ми-8 станет самой защищенной и тяжеловооруженной из всех существующих.

Легкий и маневренный

Несмотря на то что прототип фронтового истребителя МиГ-35 на МАКС уже демонстрировался, его серийный вариант МиГ-35С на авиасалоне в Жуковском представят впервые. От ранних версий новый самолет отличается большей дальностью полета, максимальной скоростью почти в 2700 километров в час, новыми двигателями с управляемым вектором тяги, которые позволяют летчику выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа, а также современным бортовым радиоэлектронным оборудованием. Радар МиГ-35, как сообщается, может сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.

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© РИА Новости
Первый демонстрационный полет новейшего истребителя МиГ-35 в Луховицах

Как сообщил в пятницу журналистам гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко, серийное производство истребителя начнется в ближайшие два года. В настоящий момент МиГ-35 проходит завершающий этап испытаний. Интерес к новой машине выразили и иностранные покупатели.

Летает, плавает, ездит

Двухместный Бегалет оперативной разведки трех стихий БОРТС ТРИТОН
© Фото : НПО "АКТ"
Уникальный российский летающий автомобиль-амфибию покажут на МАКС 2017
Консорциум предприятий "Авиационно-космические технологии" и "Электроавтоматика" представит на авиасалоне уникальный автомобиль-амфибию "Тритон". Этот двухместный внедорожник способен передвигаться в любой среде: по суше он перемещается как электромобиль, в воздухе — как самолет с мягким крылом (что-то вроде спортивного парашюта), по воде — как аэроглиссер. Горизонтальную скорость в последних двух стихиях ему придает малошумный десятилопастной винт, установленный в задней части машины.

Длина амфибии составляет 2,95 метра, высота — 2,24 метра, ширина — 1,9 метра. "Тритон" развивает скорость до 100 километров в час и обладает внушительным запасом хода: по земле на электротяге — 100 километров, по воде и воздуху — 400 километров. Машина способна подняться на высоту 4200 метров.

© Фото : НПО "АКТ"Двухместный Бегалет оперативной разведки трех стихий БОРТС "ТРИТОН"
© Фото : НПО "АКТ"
Двухместный Бегалет оперативной разведки трех стихий БОРТС "ТРИТОН"

Области применения "Тритона" — сугубо гражданские. Этот автомобиль может использоваться спасателями для патрулирования акваторий, облета лесных массивов и линий электропередачи, оказания первой помощи людям, попавшим в беду в труднодоступных местах, и так далее. Создатели "Тритона" не исключают, что он может стать популярным среди путешественников и любителей экстремального отдыха.

"Умные" и смертоносные

Отдельной экспозиции удостоятся авиационные средства поражения, в частности новейшие бомбы. Концерн "Техмаш" представит объемно-детонирующую авиабомбу ОДАБ-500ПМВ, предназначенную для уничтожения промышленных объектов, техники и живой силы противника. Такой боеприпас снаряжается не взрывчаткой, а жидкой горючей смесью. При подрыве бомбы смесь распыляется, образуя аэрозольное облако, а специальный инициирующий заряд его поджигает. Все объекты в зоне поражения буквально накрывает огромный огненный шар, от которого физически невозможно укрыться: аэрозольное облако затекает в любое укрытие, будь то окоп, здание или укрепленный бункер.

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© Министерство обороны РФ
Минобороны РФ показало, как крылатые ракеты ВКС уничтожили склады ИГ* в Сирии

Также "Техмаш" продемонстрирует унифицированную планирующую бомбовую кассету ПБК-500У. В отличие от традиционных неуправляемых поражающих элементов кассетных боеприпасов, эта новинка способна самостоятельно находить цель и планировать к ней, используя специальные маневровые двигатели. Оружие может эффективно поражать бронированную технику, наземные РЛС, пункты управления и энергетические установки зенитно-ракетных комплексов.

Возвращение "кукурузника"

На авиасалоне МАКС вторую жизнь получит старый добрый биплан Ан-2, впервые поднявшийся в воздух аж в 1947 году. Новую модификацию ТВС-2ДТ разработали конструкторы Сибирского научно-исследовательского института авиации. Этот самолет главным образом хозяйственного назначения будет выполнен целиком из композитных материалов (его дальние предки были деревянными), получит более мощные и современные двигатели, а также усовершенствованные органы управления.

© Flickr / Dmitry TerekhovСамолет Ан-2
© Flickr / Dmitry Terekhov
Самолет Ан-2

Создатели самолета утверждают, что новый Ан-2 сможет выдерживать большие нагрузки, приземляться на неподготовленных площадках и летать в условиях Крайнего Севера. Использовать его планируют для тушения лесных пожаров, а также для доставки важных грузов и пассажиров в труднодоступные районы России.

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