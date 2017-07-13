Учения "Славянское братство-2018" пройдут в России
16:5913.07.2017
(обновлено: 17:35 13.07.2017)
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Учения "Славянское братство" с участием российских, белорусских и сербских десантников в 2018 году пройдут в РФ, заявил в интервью РИА Новости начальник штаба — первый заместитель командующего ВДВ России генерал-лейтенант Николай Игнатов.
"С 2015 года проводятся российско-белорусско-сербские учения "Славянское братство". Они проводились в Сербии, Российской Федерации, в 2017 году — в Белоруссии. В 2018 году они пройдут на территории Российской Федерации", — сказал Игнатов.
По его словам, с каждым годом взаимодействие становится все более плотным.
"На учениях мы формируем смешанные подразделения: в одной роте, в одном взводе — белорусы, русские и сербы. И обученность войск позволяет, даже не зная языка, понимать, что хочет командир. Достигнутый уровень взаимодействия позволяет выполнять поставленные задачи", — отметил начштаба ВДВ России.
Совместные учения ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и Сил специального назначения Сербии прошло 6-14 июня 2017 года на белорусском полигоне Брестский. В них приняли участие более тысячи военнослужащих трех стран, около 150 единиц российской и белорусской техники.
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Международные тактические учения "Славянское братство-2016" проходят со 2 по 15 ноября под Белградом.
В учениях задействованы одни из лучших подразделений специального назначения воздушно-десантных войск России, Белоруссии и Сербии.
Всего в учениях принимают участие около 500 военнослужащих подразделений специального назначения трех стран, 10 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС Республики Сербия, около 20 единиц бронированной и специальной военной техники.
Российскую Федерацию представляют военнослужащие отдельного разведывательного батальона из Ивановского соединения ВДВ и летно-тактическая группа военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из Оренбурга.
Республику Беларусь представляет миротворческая рота из Витебского соединения сил специальных операций.
От сербской стороны в учениях задействованы военнослужащие бригады специального назначения Вооруженных сил Республики Сербия.
Активная фаза учений проходит с 7 по 9 ноября на пяти военных аэродромах и полигонах Сербии.
Российские десантники на учениях "Славянское братство-2016" экипированы новейшими комплексами разведки, связи и управления "Стрелец", позволяющими командирам с помощью планшетов отдавать приказы и отслеживать перемещение войск.
В ходе совместных учений "славянский спецназ" отрабатывает учебно-боевые задачи применения подразделений специального назначения по ликвидации незаконных вооружённых формирований.
Также военные отрабатывают выполнение тактических и огневых задач в ходе ведения антитеррористических и миротворческих операций.
Первые учения "Славянское братство" проводились в прошлом году на полигоне Раевский под Новороссийском на базе горного соединения ВДВ.
В этом году руководство учений полностью возложено на минобороны Сербии.