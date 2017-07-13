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Интервью

Николай Игнатов: ВДВ по команде будет в любой точке Арктики в нужное время

15:0013.07.2017
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© РИА Новости / Михаил СевастьяновНачальник штаба ВДВ России генерал-лейтенант Николай Игнатов. Архивное фотоНачальник штаба ВДВ России генерал-лейтенант Николай Игнатов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Севастьянов

В начале июля на северо-западе России под руководством начальника штаба Воздушно-десантных войск ВС РФ — первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова состоялись масштабные учения с тремя соединениями ВДВ России. По их окончании начштаба ВДВ ответил на вопросы обозревателя РИА Новости Михаила Севастьянова об особенностях проведенных маневров, выполнении задач в арктической зоне, боевой подготовке войск в целом и о перспективах развития российской крылатой пехоты.

- Николай Иванович, как вы оцениваете результаты завершившихся в Псковской области командно-штабных учений (КШУ) с участием гвардейских 98-й воздушно-десантной дивизии, 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России? В чем заключались их особенности?

— В учениях участвовали 2,5 тысячи человек, было задействовано 500 единиц боевой техники, более 40 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России и Западного военного округа.

Военнослужащие на учениях ВДВ. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
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Учения ВДВ на северо-западном направлении: длинные руки русского десанта

Практическая часть КШУ с участием подразделений 98-й воздушно-десантной дивизии, 31-й десантно-штурмовой бригады и 76-й десантно-штурмовой дивизии завершилась 7 июля на полигоне Струги Красные проведением боевой стрельбы. Основная задача учений выполнена: силовым способом разрешена учебная ситуация чрезвычайного и антитеррористического характера. Действия участников КШУ оценены на "хорошо".

Особенности учений — это практическое десантирование боевой техники и личного состава комбинированным — парашютным и посадочным — способом на незнакомые площадки приземления; проведение подразделениями наступательных, разведывательных, рейдовых действий и маневренной обороны на незнакомых полигонах Западного военного округа. Особое внимание было уделено вопросам управления подразделениями и слаженности их действий.

У нас есть автоматизированная система управления (АСУ) войсками "Андромеда-Д". С ее помощью командующий войсками отслеживает обстановку на учениях.

Военнослужащий во время учений. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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На учениях под Псковом опробовали новейшую машину обеспечения видеосвязи

Как пример, на прошедших КШУ десантирование осуществлялось на две площадки приземления, и я как руководитель учения, находясь на площадке Кислово, видел, чем занимается десант на второй площадке приземления в районе военного аэродрома Остров. Управление войсками шло именно по АСУ.

На учениях под Псковом впервые была применена машина управления П-230Т на базе автомобиля "Тигр", поступившая в ВДВ в июне 2017 года, которая позволяет обеспечить пункту управления командующего ВДВ защищенную связь в режиме видеоконференции с командирами батальонов и дивизионов, находящимися непосредственно на поле боя. Машина оснащена современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только на стоянке, но и в движении. Автоматизированные рабочие места данной машины управления дают возможность командованию ВДВ видеть оперативную обстановку в зоне боевых действий в режиме реального времени, а командирам подразделений — быстро передавать наверх боевые донесения.

В ходе КШУ было также отработано межвидовое взаимодействие. Вы сами видели, что нас обеспечивали ВКС России — военно-транспортная, оперативно-тактическая и армейская авиация.

- Учения ВДВ на северо-западе России были объявлены как вторые по масштабу в 2017 году. Какие считаются первыми?

— Под руководством командующего ВДВ в марте были проведены учения с тремя соединениями в Южном округе — на полигоне Опук в Крыму. Переброска войск осуществлялась из Улан-Удэ, Камышина Волгоградской области, Новороссийска. То есть мы отрабатываем взаимодействие соединений ВДВ во всех регионах России для выполнения задач по единому замыслу, плану.

Десантник ВДВ высаживается из вертолета Ми-8 на летно-тактических учениях армейской авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Более 30 тактических групп на западе России находятся в боевой готовности

Также на учениях мы в полном объеме отрабатываем взаимодействие с другими видами и родами Вооруженных сил и войск. Так, в Крыму мы, в частности, взаимодействовали с войсками Южного военного округа и силами Военно-морского флота России.

В рамках межвидовой подготовки мы постоянно принимаем участие в мероприятиях со всеми объединенными стратегическими командованиями (ОСК) — военными округами и Северным флотом — на всех стратегических направлениях.

- Воздушно-десантные войска России ежегодно наращивают количество совместных мероприятий с подразделениями иностранных государств. Так, в 2016 году было проведено 55 мероприятий, на 2017 год запланировано более 70. Что полезного дают ВДВ такие контакты?

— С начала года российские десантники уже приняли участие в четырех совместных тактических учениях. В 2017 году также запланированы визиты делегаций ВДВ России в более чем десять стран мира для консультаций по взаимному сотрудничеству. Планируется, что Российскую Федерацию с соответствующими визитами посетят иностранные военные делегации из пяти стран Восточной Азии и Африки.

Воздушно-десантные войска ближнего и дальнего зарубежья имеют определенную специфику применения. И нам интересно, как они живут, чем занимаются, какие применяют формы и способы действий. У нас идет обмен опытом: делимся, чем можем, все положительное берем для внедрения у себя.

© РИА Новости / Михаил СевастьяновТехника передового отряда десанта готова к бою
© РИА Новости / Михаил Севастьянов
Техника передового отряда десанта готова к бою

- В последнее время проводится достаточно много мероприятий боевой подготовки на трехсторонней основе — с участием десантников из России, Белоруссии и Сербии. Белорусские и сербские военнослужащие проходят подготовку в учебных учреждениях ВДВ России, в частности осваивают парашютную систему специального назначения "Арбалет-2" на базе 309-го центра специальной парашютной подготовки ВДВ России в Рязани. Как вы оцениваете готовность белорусских и сербских десантников выполнять боевые задачи во взаимодействии с военнослужащими ВДВ России?

— С 2015 года проводятся российско-белорусско-сербские учения "Славянское братство". Они проводились в Сербии, Российской Федерации, в 2017 году — в Белоруссии. И я скажу, что с каждым годом взаимодействие становится все более четким. На учениях мы формируем смешанные подразделения: в одной роте, в одном взводе — белорусы, русские и сербы. И обученность войск позволяет, даже не зная языка, понимать, что хочет командир. Достигнутый уровень взаимодействия позволяет выполнять поставленные задачи.

- Когда и на территории какого государства будут проведены следующие учения "Славянское братство"?

— В 2018 году они пройдут на территории Российской Федерации.

- Где и с подразделениями вооруженных сил каких государств планируются другие совместные учения в 2017 году?

— В 2017 году планируются российско-белорусские тактические учения на базе 76-й дивизии в Пскове. В сентябре предстоят российско-египетские тактические учения на базе 7-й дивизии в Новороссийске. Плюс с 9 по 13 октября будут проведены учения "Взаимодействие" Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ).

- Какие подразделения ВДВ России входят в состав КСОР ОДКБ?

— В КСОР ОДКБ входят в полном составе 98-я дивизия и 31-я десантно-штурмовая бригада. Действия подразделений этих соединений ВДВ России вы наблюдали в ходе учений.

- Учения российских десантников в Арктике в рамках межвидовой подготовки проходят ежегодно начиная с 2014 года. Чем будут отличаться от предыдущих маневры 2017 года?

— В этом году наши подразделения с оперативной группой будут принимать участие в учении на Северном флоте, в интересах которого ВДВ будут выполнять поставленную задачу.

Если раньше ВДВ применялись небольшим подразделением с десантированием на льдину — именно на Северный полюс, то теперь будем принимать участие в составе батальона. То есть с каждым годом наши возможности по взаимодействию с Северным флотом становятся более масштабными.

- Планируется ли в ближайшей либо среднесрочной перспективе дислоцировать части или подразделения ВДВ в арктической зоне на постоянной основе?

— Такую перспективу мы не рассматриваем. Думаю, что для ВДВ дислоцироваться там нет никакого смысла. Нам нужна только команда, и мы будем в нужной точке Арктики в нужное время.

- В состав Воздушно-десантных войск ВС России были переданы ранее находившиеся в подчинении командующих войсками военных округов (в комплекте войск округов) десантно-штурмовые бригады. Как прошел прием этих, исторически не чужих для ВДВ, соединений?

— Все бригады, которые мы приняли в недавнем прошлом, ранее уже находились в составе ВДВ. То, что они вновь вернулись в ВДВ, имеет очень серьезное значение, в первую очередь в подготовке данных соединений, которые снова стали частью войск. Приняли мы их безболезненно: бригады, образно говоря, вернулись в свою семью.

- В Коломне недавно подвели итоги всеармейского этапа конкурса "Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов". Победителями стали экипажи БПЛА Воздушно-десантных войск России. На каких учениях, других мероприятиях боевой подготовки планируется задействовать недавно сформированные роты беспилотников?

— Экипаж комплекса "Элерон-3" ВДВ будет представлять Российскую Федерацию на международном этапе конкурса, который пройдет в августе в Казахстане.

Служба беспилотных летательных аппаратов создана в штабе ВДВ и в каждом соединении войск. Практически во всех дивизиях и бригадах имеется подразделение БПЛА, которые участвуют во всех мероприятиях боевой подготовки, начиная от роты и выше. Это неотъемлемая часть мероприятий боевой подготовки.

Беспилотники применялись и на всех этапах учений, активная фаза которых завершилась 7 июля на полигоне Струги Красные в Псковской области.

- Сколько всего единиц БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка" поставлено ВДВ? Сколько машин и к какому сроку осталось получить, чтобы удовлетворить потребность войск в этих образцах новой техники?

— На сегодняшний день в полном объеме поставлено три батальонных комплекта БМД-4 и БТР-МДМ "Ракушка" и боевые машины в учебные заведения для обеспечения учебного процесса. К 2020 году планируется оснащение ВДВ современной техникой не менее чем на 70% по всем родам войск.

- Как показали себя эти боевые машины в ходе войсковой эксплуатации?

— Вполне достойно. Кстати сказать, 7 августа под руководством командующего ВДВ будут проводиться показные полковые тактические учения, где как раз можно будет увидеть в действии БМД-4 и БТР-МДМ.

© РИА Новости / Михаил СевастьяновФорсирование реки Великая под Псковом
© РИА Новости / Михаил Севастьянов
Форсирование реки Великая под Псковом

- Практикуется ли в настоящее время десантирование людей внутри боевой техники на многокупольных и реактивных парашютных системах?

— Мы практикуем десантирование личного состава внутри боевой машины. Но не в повседневной деятельности, а по необходимости — на крупных мероприятиях, по решению командующего ВДВ. Конечно, это сокращает время на приведение техники в боевое состояние. Экипаж, приземлившийся в машине, за 2-3 минуты может подготовить ее к боевому применению.

- Насколько укомплектованы ВДВ России офицерскими, сержантскими кадрами?

— Сержантами войска укомплектованы на 100%. Офицерами — на 98%. Сейчас прошли выпуски из военных училищ, и мы укомплектуемся до 100%.

- Каково в войсках соотношение военнослужащих, проходящих службу по контракту и по призыву?

— 30% военнослужащих по призыву. Остальные — военнослужащие по контракту.

- Высоко ли качество подготовки призывников для ВДВ в организациях ДОСААФ России?

— У нас очень тесная связь с ДОСААФ, потому что его возглавляет генерал-полковник Александр Петрович Колмаков, который командовал ВДВ. Мы очень часто встречаемся с руководством оборонного общества и оперативно решаем все возникающие вопросы.

Воспитанники ДОСААФ по профилю ВДВ уже подготовлены как парашютисты. Нам только остается сделать из них десантников. Они уже имеют практику парашютных прыжков, поэтому у нас сокращается время на одиночную подготовку. Мы десантируем их из самолета Ил-76, и эти новобранцы становятся в строй. Далее осуществляется слаживание подразделений.

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"Славянское братство - 2017": бой с "террористами" и десантирование с Ил-76

- Будучи командующим ВДВ, генерал-полковник Владимир Анатольевич Шаманов в 2009 году определил, что одним из основных направлений подготовки офицеров-десантников должно стать изучение иностранных языков. Насколько сегодня высока языковая подготовка офицеров ВДВ?

— В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище (РВВДКУ) имени генерала армии Маргелова курсантами изучаются два языка. В 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й десантно-штурмовой бригаде, входящих в состав КСОР ОДКБ, весь личный состав соединений проходит языковую подготовку на лингвистических курсах. То есть проводятся плановые занятия по языковой подготовке для всех категорий военнослужащих.

Языковая подготовка — на высоком уровне. Все, что в этой сфере было спланировано ранее, воплощается в жизнь.

© РИА Новости / Михаил СевастьяновПодготовка десантированной БМД-2 к бою
© РИА Новости / Михаил Севастьянов
Подготовка десантированной БМД-2 к бою

- Минобороны России заявило, что в преддверии 87-й годовщины ВДВ 29 июля 2017 года более 20 тысяч десантников и членов их семей посетят шоу в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот". Какие мероприятия планируется провести в России непосредственно в День ВДВ 2 августа?

— В ходе программы 29 июля с 11 до 18 часов в парке "Патриот" пройдет масштабное мероприятие с практическим десантированием из самолетов и вертолетов, показом элементов выучки десантников по захвату объекта условного противника, выступление роты почетного караула РВВДКУ, а также многое другое.

Военнослужащий РФ в исторической части Пальмиры
© РИА Новости / Максим Блинов
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Командировка для "Ратника": в Сирии испытали экипировку "солдата будущего"

Второго августа вся Россия будет праздновать День образования ВДВ. В Москве традиционно празднование Дня ВДВ начнется с возложения гирлянды и цветов к памятнику на Суворовской площади. Далее совместно с православной церковью пройдет праздник "Ильин день — День ВДВ" (Святой пророк Илия — небесный покровитель ВДВ России — ред.) на Красной площади, который закончится большим концертом на Васильевском спуске.

Помимо этого, праздничные мероприятия в столице состоятся в Парке Горького, на ВДНХ и в парке "Сокольники".

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