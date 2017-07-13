ВДВ России в сентябре проведут в Новороссийске учения с Египтом

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. ВДВ России проведут в этом году ряд совместных учений, в том числе российско-египетские, заявил в интервью РИА Новости начальник штаба — первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.

"В 2017 году планируются российско-белорусские тактические учения на базе 76-й дивизии в Пскове. В сентябре предстоят российско-египетские тактические учения на базе 7-й дивизии в Новороссийске. Плюс с 9 по 13 октября будут проведены учения "Взаимодействие" Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ)", — сказал Игнатов.

С начала года российские десантники уже приняли участие в четырех совместных тактических учениях. В этом году также запланированы визиты делегаций ВДВ России в более чем 10 стран мира для консультаций по взаимному сотрудничеству. Планируется, что РФ с соответствующими визитами посетят иностранные военные делегации из пяти стран Восточной Азии и Африки.