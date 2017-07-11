В Приамурье водолазы получили новейшее снаряжение с гарнитурой

ХАБАРОВСК, 11 июл — РИА Новости. Партия новейшего универсального водолазного снаряжения поступила в Приамурское соединение железнодорожных войск Восточного военного округа, которое позволяет проводить технические и аварийно-спасательные работы на глубине до 60 метров, сообщает пресс-служба округа во вторник.

"В соединение железнодорожных войск ВВО, дислоцированное в Амурской области, поступила первая партия современного универсального водолазного снаряжения СВУ-5. Оно предназначено для обеспечения жизнедеятельности водолаза при выполнении подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ на глубинах до 60 метров при температуре воды от —2 до +35 °С. Каждый элемент снаряжения может быть использован отдельно от комплекта в составе снаряжения любого производителя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для связи с водолазом комплект снаряжения оборудован специальной гарнитурой, а также имеет систему аварийного сброса грузов.

Уточняется, что водолазы в железнодорожном соединении выполняют работы при постановке различных видов переправ и мостов через водные преграды.