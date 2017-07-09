В Петербурге проходит акция, посвященная 105-летию военной авиации России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Несколько тысяч жителей Петербурга пришли в воскресенье на акцию "Есть такая профессия — Родину защищать", посвященную 105-летию российских Воздушно-космических сил. Акция проходит в выставочном комплексе "Ленэкспо" на Васильевском острове, кульминацией праздника должно стать выступление авиационной группы "Стрижи", летчики которой покажут фигуры высшего пилотажа над акваторией Финского залива.

Мероприятия, посвященные военной авиации России, в воскресенье начались в Александро-Невской лавре, где состоялась церемония отдания воинских почестей первым русским летчикам. Корзины с цветами с участием почетного караула и военного оркестра возложили к местам захоронения первых российских авиаторов Всеволода Абрамовича, Глеба Алехновича, Льва Мациевича, Сергея Уточника и дважды Героя Советского союза, почетного гражданина Петербурга Алексея Мазуренко.

На площадке акции представлены образцы вооружения и военной техники Западного военного округа, а также предметы индивидуальной экипировки военных летчиков. Но большинство петербуржцев, многие из которых пришли с детьми, ждут выступления именно пилотажной группы "Стрижи".

"Летчики ВКС выполнят комплекс фигур высшего пилотажа в составе шести экипажей, парный и одиночный пилотаж, продемонстрируют наиболее зрелищные фигуры, включая "синхронные бочки", "зеркало", "колокол", "пролет на встречных курсах", роспуск "фонтан" и многие другие", — ранее сообщили в Минобороны.

Вход на мероприятие свободен для всех желающих, на месте работают мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений ВКС, в частности Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, которая стала одним из основных организаторов акции.

Основные мероприятия, посвященные 105-летию военной авиации России, пройдут 12 августа. В этот день в 1912 году приказом Военного министерства Российской империи был введен в действие штат воздухоплавательной части главного управления Генерального штаба. В новейшей истории празднование Дня Военно-воздушных сил России, а с 2015 года — Воздушно-космических сил проводится по решению президента от 29 августа 1997 года.

"Стрижи" — авиационная группа высшего пилотажа, базирующаяся на подмосковном аэродроме Кубинка, ее летчики выступают на истребителях МиГ-29.