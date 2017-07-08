США
8.078 июля22:03МСК
USD60.38+0.14
EUR68.95+0.57
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Битва титанов. NI сравнил стратегические бомбардировщики Ту-160 и B-1B

21:4808.07.2017
(обновлено: 21:49 08.07.2017)
06280
© Фото : ГК "Ростех"Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© Фото : ГК "Ростех"

МОСКВА, 8 июл — РИА Новогсти. Российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 и американский B-1B в будущем не утратят своего значения и продолжат эффективно выполнять задачи, стоящие перед стратегической авиацией, считает обозреватель журнала National Interest Дэйв Маджумдар.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Николай Кузнецов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Эксперт о возрождении выпуска Ту-160: это будет практически новая машина

В экспертных кругах принято сравнивать эти ракетоносцы, однако в реальности они сильно отличаются друг от друга, отмечает журналист.

Так, первая модификация B-1 (B-1A) предназначалась для нанесения ядерного удара с высоты, недосягаемой для средств противовоздушной обороны противника. Однако администрация президента Картера отказалась от проекта, поскольку к концу 70-х стало ясно, что самолет не сможет преодолеть систему ПВО Советского Союза, утверждается в статье.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС и крылатая ракета Х-101
NI: российские крылатые ракеты Х-101 лишили США "ракетной монополии"

При Рейгане работы над B-1 возобновились, однако концепция машины существенно изменилась. Новая модель B-1B, которая по сей день состоит на вооружении ВВС США, должна осуществлять прорыв к территории бомбометания на сверхмалых высотах, огибая рельеф местности. "За это пришлось заплатить высотой полета и скоростью", — указывает автор. Так, если B-1A были доступны полноценные два Маха, то B-1B достигал всего лишь 1,25 М.

В начале 90-х американский ракетоносец переоборудовали под обычное высокоточное вооружение, и во время иракской и афганской кампаний "конвенциональная" модификация B-1 зарекомендовала себя с положительной стороны.

"Ту-160 намного тяжелее и значительно быстрее B-1B", — отмечает Маджумдар. Так, максимальная взлетная масса "Белого лебедя" составляет 275 тонн, тогда как B-1B весит порядка 216-ти. Российский самолет в большей степени ориентирован на использование крылатых ракет и удары по территории противника с больших высот.

Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© Фото : Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Смертоносный "Белый лебедь". NI оценил проект нового Ту-160

Автор обращает внимание на новейшее вооружение Ту-160 (малозаметные ракеты Х-101), успешно продемонстрированное в ходе операции ВКС в Сирии. Также отмечается, что модернизированная версия Ту-160, скорее всего, останется основным стратегическим бомбардировщиком ВВС России вплоть до окончания работ над ракетоносцем нового поколения ПАК ДА.

"На самом деле неправильно задаваться вопросом, какая машина лучше — Ту-160 или B-1B. Каждый самолет выполняет собственную миссию", — резюмирует обозреватель.

Боевое крещение Ту-160 и Ту-95МС в сирийском небе
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСамолет Ту-95 Военно-космических сил России наносит удар по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии. (Стоп-кадры с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).Самолет Ту-95 Военно-космических сил России наносит удар по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Самолет Ту-95 Военно-космических сил России наносит удар по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии. (Стоп-кадры с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПилоты в кабине самолета Военно-космических сил России во время боевого вылета для нанесения удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии. (Стоп-кадры с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).Пилоты в кабине самолета Военно-космических сил России во время боевого вылета для нанесения удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Пилоты в кабине самолета Военно-космических сил России во время боевого вылета для нанесения удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии. (Стоп-кадры с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСамолет Ту-160 Военно-космических сил России во время боевого вылета для нанесения удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии. (Стоп-кадры с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).Самолет Ту-160 Военно-космических сил России во время боевого вылета для нанесения удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Самолет Ту-160 Военно-космических сил России во время боевого вылета для нанесения удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии. (Стоп-кадры с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСнаряды самолета Военно-космических сил России, вылетевшего для нанесения массированного удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии. (Стоп-кадры с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).Снаряды самолета Военно-космических сил России, вылетевшего для нанесения массированного удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Снаряды самолета Военно-космических сил России, вылетевшего для нанесения массированного удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии. (Стоп-кадры с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСамолет Ту-22 М3 Военно-космических сил России после боевого вылета для нанесения удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии. (Стоп-кадры с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).Самолет Ту-22 М3 Военно-космических сил России после боевого вылета для нанесения удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Самолет Ту-22 М3 Военно-космических сил России после боевого вылета для нанесения удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии. (Стоп-кадры с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСнаряд самолета Военно-космических сил России, вылетевшего для нанесения массированного удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии. (Стоп-кадры с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).Снаряд самолета Военно-космических сил России, вылетевшего для нанесения массированного удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Снаряд самолета Военно-космических сил России, вылетевшего для нанесения массированного удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии. (Стоп-кадры с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСамолеты Ту-95 Военно-космических сил России наносят массированный удар по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии. (Стоп-кадры с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).Самолеты Ту-95 Военно-космических сил России наносят массированный удар по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Самолеты Ту-95 Военно-космических сил России наносят массированный удар по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии. (Стоп-кадры с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСамолет Военно-космических сил России перед вылетом для нанесения массированного удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии. (Стоп-кадры с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).Самолет Военно-космических сил России перед вылетом для нанесения массированного удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Самолет Военно-космических сил России перед вылетом для нанесения массированного удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии. (Стоп-кадры с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).
/
Комментировать
+
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена