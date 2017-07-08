Имя Героя России Хабибуллина, погибшего в Сирии, присвоено вертолету ЮВО

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Церемония присвоения имени Героя России Ряфагатя Хабибуллина, погибшего год назад в Сирии, вертолету армейской авиации Ми-8АМТШ Южного военного округа (ЮВО) прошла в городе Кореновск в Краснодарском крае, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Состоялась торжественная церемония присвоения имени Героя Российской Федерации полковника Ряфагатя Хабибуллина вертолету армейской авиации Ми-8АМТШ Южного военного округа. Это первый именной вертолет в Воздушно-космических силах, который поступил на вооружение полка армейской авиации Южного военного округа, которым командовал полковник Ряфагать Хабибуллин", — говорится в сообщении.

Российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин погибли 8 июля 2016 года в Сирии во время облета в районе Пальмиры. В этот день крупный отряд боевиков террористической организации "Исламское государство"* атаковал позиции сирийских войск восточнее Пальмиры. Прорвав оборону, террористы смогли захватить господствующие высоты. В это время Хабибуллин и Долгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25. Командир экипажа Хабибуллин принял решение атаковать террористов. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано.

Ряфагать Хабибуллин был похоронен на своей родине в селе Вязовый Гай, рядом с могилой своего отца. Церемония прощания с пилотом проходила в Ульяновской области, Краснодарском крае, где служил Хабибуллин, и в Сызранском вертолетном училище, которое он окончил. Летчик посмертно награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с мечами), двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и региональным орденом "За проявленное мужество" (Ульяновская область).

* террористическая организация, запрещенная в России