Замглавкома ВМФ рассказал о судьбе недостроенных фрегатов проекта 11356

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Три из шести фрегатов проекта 11356, простаивавшие из-за непоставок Украиной двигателей, будут достроены и переданы Черноморскому флоту, сообщил журналистам в субботу в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2017) заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Виктор Бурсук.

Строительство второй тройки фрегатов для ЧФ было приостановлено в связи с отсутствием силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. Строительство газотурбинных двигателей для этих фрегатов было освоено и ведётся в настоящий момент на мощностях предприятия "ОДК-Сатурн".

"Действительно, мы пошли навстречу нашим иностранным партнёрам, желающим приобрести фрегаты этого проекта. Однако уже заложенная на "Янтаре" вторая тройка кораблей серии будет достроена и передана ВМФ", — сказал Бурсук.

Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть сторожевых кораблей проекта 11356. В настоящее время в боевой состав ВМФ РФ вошли два фрегата данного проекта, еще один проходит государственные испытания. На заводе "Янтарь" в разной стадии готовности находятся четвертый и пятый корпуса фрегатов — "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин".