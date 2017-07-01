С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Около ста кораблей и судов Военно-морского флота (ВМФ) России сегодня выполняют задачи в различных точках мирового океана, сообщил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

"Сегодня около 100 боевых кораблей ВМФ России и судов обеспечения демонстрируют Андреевский флаг в Мировом океане во имя стабильности и мира", — заявил он в статье, опубликованной в субботу в вестнике Международного военно-морского салона (МВМС-2017).

Военно-морская выставка, организованная министерством промышленности и торговли РФ, проходит в Северной столице с 28 июня по 2 июля на территории комплексов "Ленэкспо" и "Морской вокзал". Ее тематика включает кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии.

Российский ОПК представлен на МВМС-2017 Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), концерном воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", холдингом "Высокоточные комплексы", Рособоронэкспортом и другими компаниями.

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