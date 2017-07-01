МВМС-2017 показал новинки российской флотской техники и оружия

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Михаил Севастьянов. Восьмой международный военно-морской салон (МВМС-2017) в Санкт-Петербурге, в котором участвуют предприятия оборонно-промышленного комплекса и делегации из более 50 государств мира, стал первой площадкой для публичной демонстрации новинок российской флотской техники и оружия, в частности корабельного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-МЕ" и многофункционального беспилотного вертолета БПВ-500.

В ходе деловой программы выставки, которая завершилась в пятницу, помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин, представители главного командования Военно-морского флота и ОПК России сделали ряд заявлений о планах российской кораблестроительной отрасли, а также ее экспортном потенциале.

На воде и наземном полигоне

Военно-морская выставка, организованная министерством промышленности и торговли РФ, проходит в Северной столице с 28 июня по 2 июля на территории комплексов "Ленэкспо" и "Морской вокзал". Ее тематика включает кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии.

Российский ОПК представлен на МВМС-2017 Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), концерном воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", холдингом "Высокоточные комплексы", Рособоронэкспортом и другими компаниями.

Организаторы салона подготовили обширную демонстрационную программу. Для участия в МВМС-2017 у причалов петербургского морвокзала и на прилегающей акватории ошвартовались 16 боевых кораблей ВМФ России во главе с новейшим фрегатом проекта 1135.6 "Адмирал Макаров". Среди них — малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов", корвет проекта 20380 "Стойкий", корабль противоминной обороны проекта 12700 "Александр Обухов" и другие. Всего в демонстрационной части салона представлены около 50 кораблей, судов, катеров из состава ВМФ и пограничной службы ФСБ России.

На пресс-конференции, предшествовавшей началу работы МВМС-2017, Кожин заявил, что наибольший интерес потенциальные иностранные заказчики российской военно-морской техники проявляют именно к катерам, предназначенным для охраны прибрежной зоны. Тогда же он отметил, что в настоящее время поставки техники для военно-морских сил занимают последнее место в общем объеме российского оружейного экспорта, однако существуют все предпосылки для роста этого показателя.

Помимо развертывания павильонных экспозиций и показа на воде боевых кораблей и катеров, в рамках проведения салона на полигоне Минобороны РФ Ржевка для официальных иностранных делегаций были продемонстрированы боевые возможности десяти палубных артиллерийских установок, а также образцы стрелкового оружия.

"Панцирь" боевых кораблей



Из новинок российского ОПК, показанных специалистам и потенциальным покупателям на МВМС-2017, особое внимание привлек корабельный ЗРПК "Панцирь-МЕ", разработанный тульским Конструкторским бюро приборостроения (КБП) на базе сухопутного самоходного комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С".

По словам генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, который 23 июня заявил о начале серийного производства "Панциря-МЕ", создание практически каждой из основных систем этого комплекса потребовало принципиально нового научно-технического решения. В результате поражающий потенциал "Панциря-МЕ" увеличился в три-четыре раза по сравнению с корабельным комплексом "Каштан-М".

Особенность флотского "Панциря" заключается в том, что он может уничтожать объекты пушечным вооружением, если окажется, что при первичном обстреле "цель не поражена или недостаточно поражена".

"Панцирь-МЕ" способен одновременно стрелять по четырем целям, летящим со скоростью до 1 тысячи метров в секунду; время реакции — 3-5 секунд. Комплекс уничтожает летающие цели ракетным оружием на дальности до 20 км, высоте от двух метров до 15 км; артиллерийским — на дальности до четырех километров, высоте — от нуля до трех километров.

Главный конструктор по зенитным комплексам морского базирования тульского КБП Александр Жуков сообщил РИА Новости на выставке в пятницу, что ЗРПК "Панцирь-МЕ" уже получил статус экспортного образца и предлагается инозаказчикам.

"На выставке мы представили именно экспортную версию морского "Панциря". Есть еще и версия для нашего ВМФ, ее тактико-технические характеристики близки с экспортным вариантом, однако есть ряд нюансов, которые мы из-за обязательств перед министерством обороны разглашать не можем", — сказал он.

По словам генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" (включает в себя КБП) Александра Денисова, компания уже подписала первые контракты с российским оборонным ведомством на поставку ЗРПК "Панцирь-МЕ".

Вооруженный вертолет без пилотов

Многофункциональный беспилотный вертолет БПВ-500, впервые представленный на МВМС-2017, может быть не только разведывательным, но и ударным, сообщил в интервью РИА Новости Иван Анцев, исполнительный директор компании-разработчика "Радар-ММС".

"При массе БПВ-500 в 500 килограммов он имеет полезную нагрузку в 150-180 килограммов, то есть он может нести как радиоэлектронику, локатор, оптику, радиотехнические средства, а также тот набор вооружений, масса которого не превышает 180 килограммов", — сказал Анцев.

По его информации, винтокрылый беспилотник был разработан в 2017 году и компания предлагает его "различным структурам, в том числе МЧС, ФСБ, Минобороны".

Беспилотный вертолет БПВ-500 выполнен по соосной схеме. Диаметр несущего винта — шесть метров. Беспилотник способен выполнять полеты продолжительностью до 5,5 часа в автоматическом и полуавтоматическом режимах на высотах до 3,5 тысячи метров. Радиус действия — 320 километров.

По информации компании-разработчика, этот беспилотный летательный аппарат (БПЛА) может эксплуатироваться в широком диапазоне погодных условий при температурах от —30 до +50 градусов по Цельсию и скорости ветра у земли до 15 метров в секунду. Время развертывания всего комплекса — 50 минут.

Российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов пояснил РИА Новости, что данный БПЛА является развитием ранее имевшихся в линейке компании "Радар-ММС" моделей и базируется на основе легкого пилотируемого вертолета разработки ОКБ "Ротор" из Кумертау. "Создание БПЛА вертолетного типа на базе пилотируемых образцов представляет собой достаточно широко используемый подход, который позволяет сократить сроки и стоимость работ", — добавил Федутинов.

Катер из полиэтилена и зависающая бомба



Премьерный показ новинок военно-морской техники на МВМС-2017 не ограничился комплексом ПВО и разведывательно-ударным винтокрылым БПЛА.

К примеру, в пятницу главнокомандующему ВМФ России адмиралу Владимиру Королёву был продемонстрирован новый многофункциональный катер серии "Риф", построенный из полиэтилена высокой плотности. Главком вышел на этом плавсредстве в Финский залив и осмотрел строй кораблей, прибывших на МВМС-2017.

Он заявил разработчикам проекта, что "безусловно, катер, сделанный из полиэтилена, обладает уникальными характеристиками, но решение о закупке для ВМФ будет приниматься на основе здоровой конкуренции".

Всего главком осмотрел на выставке 50 различных кораблей и судов, изучив их "скоростные возможности, потенциальный объем грузов, который они смогут нести, количество личного состава, который они могли бы принимать на борт, ну и, конечно же, возможность их оснащения вооружением и их боевой функционал".

Компания "Тетис про" представила на выставке две версии катеров серии "Риф", размеры которых составляют от семи до 17 метров длины при ширине от двух до 3,5 метра. Стоимость катера без силовой установки составляет около одного миллиона рублей.

Один из разработчиков проекта сообщил РИА Новости, что полиэтиленовый катер способен преодолевать волнение моря в четыре балла, может эксплуатироваться не менее 30 лет и, разумеется, не подвержен коррозии. Показанные Королёву плавсредства могут применяться для транспортировки групп специального назначения и десанта, выполнения противодиверсионных и других задач.

Концерн "Техмаш" (входит в Ростех), создавая уникальное изделие, обошелся без целлофановых новшеств. Компания представила на МВМС-2017 боеприпас из традиционных материалов, но имеющий особенность, опасную для неприятельских подводных лодок.

Техмаш показал противолодочную корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э", разработанную на базе НИИИ (Балашиха). Ее изюминка заключается в способности "зависать" над поверхностью воды в течение примерно четырех минут. Как сообщила пресс-служба концерна, на сегодняшний день "Загон-2Э" не имеет аналогов".

Бомба предназначена для поражения подводных лодок, находящихся в надводном, перископном, подводном (до глубины 600 метров) положениях, и субмарин, лежащих на грунте. Дальность обнаружения цели составляет до 450 метров. Разработчикам удалось увеличить эффективность поражения "Загона- 2Э" по сравнению с бомбой-предшественницей "Загон-1" почти в три раза. При этом втрое снизилась стоимость выполнения боевой задачи.

На выставке представлена модернизированная противолодочная ракета 90Р1 для ударного комплекса РПК-8. По сравнению с предшествующей версией этого оружия (90Р) новая ракета почти на порядок эффективнее при поражении подводных целей. Она летит на дальность свыше четырех километров и настигает назначенную в качестве цели подлодку на глубине до одного километра. Новое изделие демонстрирует научно-производственное объединение "Сплав".

Авианосец, "Лидер" И "Хаски"

ВМФ России запланировал строительство нового авианосца. Об этом заявил в день открытия МВМС-2017 заместитель флотского главкома по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. "ВМФ будет строить авианосец. Уже представлен макет авианосца Крыловским центром, прорабатываются и другие разработки", — сказал он.

По его словам, работы по модернизации единственного в боевом составе российского военного флота тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" начнутся в 2018 году. "Пока еще не выбрано предприятие, которое будет вести эту работу, но уже ясно, что это будет предприятие ОСК", — сказал вице-адмирал.

Ранее вице-президент ОСК по военному кораблестроению Игорь Пономарев заявил РИА Новости, что "Адмирал Кузнецов", участвовавший в выполнении задач по борьбе с терроризмом в Сирии, после ремонта прослужит ВМФ России еще 20 лет.

Во время поведения деловой программы МВМС-2017 также сообщалось, что проектирование перспективного эскадренного миноносца под шифром "Лидер" включено в проект государственной программы вооружений на 2018-2025 годы — начало его строительства намечено на 2025 год.

Постройка перспективного эсминца, по расчетам специалистов, займет около пяти лет. По словам Пономарева, российское военное ведомство уже согласовало эскизный проект "Лидера". Как сказал Бурсук, корабль будет оснащен атомной силовой установкой.

Проект ядерного эсминца разрабатывается в санкт-петербургском Северном проектно-конструкторском бюро.

Вице-президент ОСК по военному кораблестроению сообщил РИА Новости на выставке в среду, что корпорация готова начать строительство атомных подводных лодок (АПЛ) "Хаски". "Этот вопрос находится в компетенции Минобороны и ВМФ России. ОСК готова приступить к производству атомных подлодок пятого поколения, когда поступит соответствующий заказ", — сказал Пономарев.

Ранее Объединенная судостроительная корпорация объявила о начале работ по формированию облика многоцелевых атомных подлодок пятого поколения проекта "Хаски"; они придут на смену АПЛ проекта 885 "Ясень", которые сейчас строятся и поступают в боевой состав ВМФ России.

Пока известно лишь, что новый многоцелевой подводный атомоход будет максимально унифицирован с перспективной стратегической АПЛ; вооружить "Хаски" планируется гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Воздухонезависимость безъядерной "Лады"

Россия постройкой большой серии дизель-электрических субмарин класса "Лада" с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой будет активно развивать неатомные подводные силы. Такой вывод можно сделать из заявлений представителей главного командования ВМФ России и кораблестроительной отрасли ОПК, прозвучавших на МВМС-2017 в Санкт-Петербурге.

В первый день работы салона Бурсук заявил, что дизель-электрические подводные лодки типа "Лада" станут основным проектом для российских неатомных подводных сил; серия этих субмарин "будет очень большой"; модернизация проекта 677 предполагает оснащение подводных кораблей анаэробными силовыми установками.

Генеральный директор санкт-петербургских "Адмиралтейских верфей", строящих субмарины класса "Лада", Александр Бузаков уточнил, что четвертая и пятая подлодки этого проекта будут построены в течение ближайших пяти лет. "Контракт будет подписан не раньше осени. Если все будет идти по технологическому графику, то подлодки будут построены в течение пяти лет", — сказал он.

"Россия постройкой большой серии дизель-электрических субмарин проекта 677 класса "Лада" с воздухонезависимой силовой установкой будет активно развивать неядерные подводные силы", — заявил РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев.

По его мнению, это будет российским ответом на посыл США о развитии направления, связанного с американскими неядерными вооружениями. "Если рассматривать подводную "воздухонезависимость" с геополитической точки зрения, то наши дизель-электрические ракетно-торпедные лодки — это тоже один из векторов развития неядерных вооружений", — сказал председатель ДПФ.

Он отметил, что в настоящее время в ВМФ России морские и океанские задачи успешно решают дизельные подлодки класса "Варшавянка" проектов 636.3 и 877, которые доказали свою эффективность, в частности, ударами ракетных комплексов "Калибр-ПЛ" по объектам международных террористов на территории Сирии.

По словам Ненашева, с лодками проекта 677, в частности — "Санкт-Петербургом", было немало проблем. Но в ходе опытной эксплуатации этой субмарины на Северном флоте было внедрено много существенных изменений, связанных с понижением шумности, усилением скрытности, более точным навигационным, радиолокационным обеспечением, радиоэлектронной борьбой, киберзащищенностью, улучшением условий обитаемости.

Российские дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 677 типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Они предназначены для борьбы с подводными лодками, надводными кораблями, поражения береговых объектов вероятного противника, постановки минных заграждений, транспортировки подразделений и грузов специального назначения.

Субмарины проекта 677 отличаются высокой степенью автоматизации и низким уровнем шумности. Могут вооружаться крылатыми ракетами комплекса "Калибр-ПЛ", торпедами, ракето-торпедами, зенитными ракетами "Игла". Надводное водоизмещение корабля — около 1,8 тысячи тонн. Глубина погружения — до 350 метров. Максимальная скорость подводного хода — более 20 узлов (один узел — 1852 метра в час). Численность экипажа подлодки составляет немногим более 30 человек.

Головная субмарина серии — "Санкт-Петербург" — была заложена на "Адмиралтейских верфях" Северной столицы в 1997 году; после передачи ВМФ России в 2010 году она находится в опытной эксплуатации на Северном флоте. Второй корабль проекта 677 — "Кронштадт" — заложен в 2005 году, третий — "Великие Луки" — в 2006 году. Затем строительство этих подлодок в Санкт-Петербурге было заморожено и возобновлено в 2013 году. Контракт на постройку до 2025 года четвертой и пятой субмарин серии для ВМФ России планируется заключить в ближайшее время.

Подлодки типа "Лада" первыми из российских неатомных субмарин планируется оснастить воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ), главное преимущество которых — увеличение скрытности лодки. Субмарина получит возможность находиться под водой до двух недель без всплытия для зарядки аккумуляторных батарей, в то время как ДЭПЛ проектов 636 и 877 класса "Варшавянка" вынуждены подвсплывать ежесуточно.

ВНЭУ российской разработки принципиально отличается от зарубежных: в самой установке предусмотрено получение водорода в объеме потребления с помощью реформинга дизельного топлива. Иностранные субмарины загружают на борт возимые запасы водорода.

В России разработкой анаэробной установки и литий-ионной аккумуляторной батареи, значительно увеличивающих продолжительность подводного плавания неатомных субмарин без всплытия, наиболее продуктивно занимается Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", где создают полномасштабный действующий образец — модернизированный вариант подводной лодки типа "Лада".

ВНЭУ также будут устанавливаться на субмаринах проекта 677 типа "Амур", предназначенных для иностранных заказчиков. Это должно значительно повысить экспортный потенциал производимых в России боевых подводных кораблей.

"Гремящий" близ салона



Во время проведения МВМС-2017 на санкт-петербургском судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в ОСК) в пятницу спустили на воду корвет "Гремящий" проекта 20385, строящийся для ВМФ России.

"Это одна из серий кораблей, которые мы строим в соответствии с госпрограммой. Этот корабль, который может решать задачи в ближней и дальней морской зоне, обладает повышенными характеристиками балльности моря", — сообщил журналистам во время обхода стоящих у причалов санкт-петербургского морского вокзала кораблей главком ВМФ России.

Как заявил по окончании церемонии спуска "Гремящего" на воду начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, серия корветов проекта 20385 планируется из четырех кораблей (бригадного состава). "И дальше мы переходим на строительство еще более новейшего и современного корвета с более мощным и современным комплексом проекта 20386", — добавил он.

"Можно констатировать, что, в первую очередь, он отличается энергетическим комплексом… Это новая энергетическая установка, которая даст этому кораблю большие мореходные качества, большую скорость. И, самое главное, что это российское производство", — подчеркнул контр-адмирал.

Как отметил генеральный директор "Северной верфи", вице-президент ОСК Игорь Пономарев, в следующем году "корвет должен вступить в ряды ВМФ". В августе на "Гремящем" начнутся швартовные испытания. Параллельно будут продолжены достроечные работы, в том числе оборудование и зашивка жилых, санитарно-бытовых помещений и камбузов, устройство изоляции.

Сейчас на корабле устанавливается штатное вооружение — ударный ракетный, артиллерийский и зенитный комплексы. Заселение экипажа планируется осенью, весной следующего года корвет отправится на ходовые испытания.

Проект 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта и решения иных задач. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами, у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более двух тысяч тонн, длину — 104 метра, ширину — 13 метров, развивают максимальную скорость хода около 30 узлов. Дальность плавания — около четырех тысяч морских миль. Экипаж — до 100 человек. На вооружении кораблей этого проекта — универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Редут", 100-миллиметровая артустановка А-190-01, два 30-миллиметровых шестиствольных зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На корвет может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).

Азиатско-американский интерес

"Доля вооружения и техники для военно-морских сил составляет в среднем 12% от общего объема продаж Рособоронэкспорта. Мы постоянно работаем над увеличением номенклатуры и географии поставок. Сегодня наибольший интерес в российских кораблях и вооружении для них проявляют государства Юго-Восточной Азии — Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, а также наши традиционные партнеры Вьетнам, Индия и Китай", — заявил накануне открытия МВМС-2017 заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов, возглавляющий делегацию компании на выставке.

По его словам, российская компания-спецэкспортер ведет "активные консультации по тематике ВМС со странами Латинской Америки, в том числе Уругваем, Перу и Бразилией".

Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") реализовал на полях МВМС-2017 обширную деловую программу, в частности провел встречи с иностранными делегациями, представляющими вооруженные силы и бизнес-структуры государств различных регионов мира.

Компания представила на салоне около 200 образцов вооружения и военной техники. Наибольший интерес со стороны иностранных заказчиков был проявлен к корабельному комплексу ракетного оружия с противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт", интегрированным ракетным системам "Калибр-ПЛЭ" (Club-S) и "Калибр-НКЭ" (Club-N), корвету проекта 20382 "Тигр", большой дизель-электрической субмарине проекта 636.

По словам Кожина, "подводная лодка проекта 636 сегодня является самой востребованной, к ней проявляют повышенный интерес Филиппины, Индонезия и Таиланд". "С Индонезией контракт на подходе", — сказал помощник президента РФ по ВТС, посещая в четверг МВМС-2017.

ДЭПЛ проекта 636 типа "Варшавянка" относятся к третьему поколению неатомных подлодок. Они имеют водоизмещение около четырех тысячи тонн, скорость подводного хода 20 узлов, глубину погружения 300 метров. Экипаж — около 50 человек.

У лодок модифицированного 636.3 проекта выше боевая эффективность. На их вооружении находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов со скоростью перезарядки 15 секунд), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр-ПЛ". Они могут засечь цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей расстояние, на котором их может обнаружить вероятный противник. За незаметность "Варшавянку" в НАТО называют "черной дырой в океане". Значительная огневая мощь и высокая скрытность позволили проекту стать одним из лучших в мире среди неатомных субмарин.

МВМС-2019 пройдет на острове



"Военно-морской салон остается в Санкт-Петербурге, и в 2019 году он будет проходить на площадке города Кронштадта, там, где находится военно-морская база Военно-морского флота Российской Федерации. С учетом того, что там есть все возможности для проведения салона", — заявил в ходе работы МВМС-2017 председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин.

По его словам, на этой площадке есть возможность широко представить всю производимую военно-морскую продукцию.

Замглавкома ВМФ России по вооружению считает, что на острове Котлин "будут идеальные условия". "Поэтому мы считаем, что для ВМФ Кронштадт — вполне приемлемое место для проведения салона", — отметил Бурсук.

В Кронштадте, как сообщала в феврале пресс-служба Западного военного округа (ЗВО), будет создан военно-морской сектор подмосковного военно-патриотического парка "Патриот". На площадях Кронштадтского адмиралтейства планируется создать зоны береговых войск, морской пехоты, поисковых и аварийно-спасательных сил, подводных и противодиверсионных сил и средств. Также планируется открыть многофункциональные тренажерные комплексы двойного назначения, использование которых будет возможно для развития туристической отрасли и для проведения мероприятий боевой подготовки, военно-патриотического воспитания допризывной молодежи.

В городе воинской славы Кронштадте находятся более 300 памятников истории, культуры, архитектуры, техники, уникальные гидротехнические и фортификационные сооружения.