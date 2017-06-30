Минобороны возрождает традицию проведения парадов в День ВМФ

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Минобороны РФ возрождает традицию проведения парадов в День Военно-морского флота 30 июля, более 130 кораблей задействуют в торжественных мероприятиях в этом году, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Тридцатого июля, в день Военно-Морского Флота, в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте состоится Главный военно-морской парад. Также военно-морские парады пройдут в военно-морских базах — Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке — и в пунктах базирования сил флотов и флотилий", — сказал Шойгу.

По его словам, всего в парадах будет задействовано более 130 кораблей.

"В этот праздничный день мы воссоздаем один из важнейших воинских ритуалов, который сам по себе является предметом гордости за свою страну, зрелищем ярким и незабываемым", — подчеркнул глава Минобороны.