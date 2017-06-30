Шойгу рассказал о ремонте стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Для повышения исправности стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС ведется ремонт бортового оборудования, двигателей и модернизация самих самолетов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в пятницу.

"В настоящее время ведётся ремонт бортового оборудования, авиадвигателей, других систем и агрегатов, а также ремонт и модернизация самих самолётов в целях продления сроков их службы и повышения эффективности применения",- заявил Шойгу.

Он отметил, что работы по повышению исправности стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС выполняются ПАО "Туполев" совместно с другими промышленными предприятиями по государственным контрактам сервисного обслуживания и полного жизненного цикла.

"Учитывая особую значимость каждого стратегического ракетоносца для укрепления обороноспособности страны, сегодня мы обсудим, что делается для обеспечения надежности этих самолётов",- сказал министр.