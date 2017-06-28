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Безопасность

Сирийский вояж "Терминатора": БМПТ-72 проходит проверку боем

17:1828.06.2017
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© REUTERS / SANAПрезидент Сирии Башар Асад посетил авиабазу ВКС РФ в ХмеймимеПрезидент Сирии Башар Асад посетил авиабазу ВКС РФ в Хмеймиме
© REUTERS / SANA

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Перспективная российская боевая машина поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор-2" впервые засветилась в Сирии. Ее продемонстрировал Башару Асаду начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время визита сирийского президента на авиабазу Хмеймим. На фотографии, разошедшейся по социальным сетям и СМИ, запечатлена БМПТ последней модификации в песчаном камуфляже, частично накрытая маскировочной сетью. Судя по всему, эта машина входит в состав сил, занятых в обороне российской базы наравне с танками Т-90.

Выставочный стенд АО НПК Уралвагонзавод на 10-й международной выставке Russia Arms Expo
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Уралвагонзавод показал БМПТ "Терминатор" и модернизированные танки
Сирийская боевая командировка стала первой для "Терминатора-2". Его предшественник создан еще в 2001 году и был известен в то время под обозначением "Объект 199 "Рамка". БМПТ — машина с уникальными характеристиками и очень непростой судьбой. Долгие годы Министерство обороны России под разными предлогами отказывалось принимать ее на вооружение. Тем не менее многие эксперты считают: появление боевой машины поддержки танков в Сирии может стать ее экзаменом на профпригодность и востребованность в армии. Дальнейшее будущее "Терминатора" зависит от того, как он покажет себя на войне.

Сухопутный эсминец

Опыт войны в Афганистане и двух чеченских кампаний показал, что наибольшую опасность для бронетехники в условиях боя в городе и на пересеченной местности представляют вражеские гранатометчики и операторы противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). БМПТ была специально разработана на "Уралвагонзаводе" как мобильное и универсальное средство прикрытия бронетехники от пехоты. По замыслу конструкторов, эти машины должны были наступать вместе с танками в одном боевом порядке и атаковать любую цель, представляющую  опасность для их подопечных.

© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкБМПТ "Терминатор" производства ОАО НПК "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби
© РИА Новости / Сергей Субботин
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БМПТ "Терминатор" производства ОАО НПК "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби

Для этого БМПТ буквально напичкали самыми разными системами вооружений. Современная БМПТ-72 в этом плане больше напоминает сухопутный эсминец, а не боевую машину. Ее основное вооружение — спаренная 30-мм автоматическая пушка 2А42 (их еще устанавливают на БМП-2, БТР-90 и боевые вертолеты) с боекомплектом в 900 снарядов. Помимо пушек, в башне установлен пулемет ПКТ калибра 7,62 мм. По бокам башни — два бронированных кожуха, внутри которых помещены транспортно-пусковые контейнеры с управляемыми противотанковыми ракетами 9М120-1 или 9М120-1Ф/4, способными поражать цели на дистанциях до шести километров. Кроме того, в передней части корпуса монтируются два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д для ведения огня по пехоте осколочными боеприпасами. Весь этот арсенал установлен на шасси танка Т-72. Первые "Терминаторы" управлялись экипажами из пяти человек.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБоевая машина поддержки танков БМПТ-72 на международном военно-техническом форуме "Армия-2016"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 на международном военно-техническом форуме "Армия-2016"

Изначально планировалось полностью оснастить ранними версиями БМПТ одну роту Сухопутных войск к 2010 году, однако тогда машину не приняли на вооружение. В период с 2011-го по 2013 год партия из 10 "Терминаторов" была поставлена в Казахстан. Тем не менее окончательно отказываться от БМПТ Министерство обороны не спешило и в 2013 году провело специальное занятие, посвященное ее боевому применению, для преподавателей Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Одной из главных претензий военных к БМПТ тогда был слишком многочисленный экипаж. Однако в БМПТ-72 ("Терминатор-2") удалось его сократить до трех человек.

Проблема обзора

Впрочем, у Министерства обороны были и другие нарекания к этой машине. По мнению члена Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России, полковника запаса танковых войск Виктора Мураховского, БМПТ в Сухопутных войсках до недавних пор была просто-напросто не востребована.

Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Москит с ракетного катера
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Спящая мощь: самое грозное оружие, ни разу не испытанное в бою
"Главная забота танка на поле боя — это увидеть цель, — рассказал РИА Новости эксперт. — Если увидит, он ее уничтожит, будь то долговременная огневая точка, расчет ПТУР, бронемашина, боец с гранатометом. Все это танком поражается в пределах дальности прямой видимости. То есть огневой мощи ему хватает. Если мы посмотрим на средства наблюдения и прицельные комплексы на "Терминаторах" и на основных боевых танках, то заметим, что они абсолютно идентичные. То есть экипаж БМПД на поле боя увидит не больше, чем экипаж Т-72 или Т-90. А по возможностям поражения боевых целей 125-мм танковое орудие будет помощнее 30-мм пушек "Терминатора". Я так понимаю, у Минобороны возник вопрос: в чем БМПТ, сопоставимая по стоимости с танком, сможет его превзойти.

Виктор Мураховский подчеркнул, что появление "Терминатора-2" в Сирии вполне закономерно. Он напомнил: в начале 2017 года Минобороны сообщило, что в боевых действиях в этой стране обкатываются 160 образцов вооружений, в том числе и тех, что еще не прошли военную приемку. По информации эксперта, запечатленная на фотографии БМПТ-72 — единственный образец "Терминатора-2", существующий "в металле". И желание военных испытать его в условиях, в частности, боя в городской застройке вполне оправданно. Без подобной эксплуатации все разговоры о его эффективности или неэффективности — это только теоретические размышления.

© Фото : Telegram-аккаунт пресс-службы президента СирииПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад посетил авиабазу ВКС РФ в Хмеймиме
© Фото : Telegram-аккаунт пресс-службы президента Сирии
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад посетил авиабазу ВКС РФ в Хмеймиме

"У нас есть опыт боевого применения техники со скорострельным пушечным вооружением в различных военных конфликтах, — рассказал Мураховский. — Речь идет о зенитных системах "Шилка" и "Тунгуска". Но надо понимать, что малокалиберное вооружение — оно, как говорят военные, не уничтожает цель, а подавляет ее огнем. В отдельных случаях это полезно. Однако многие сомневаются, что БМПТ сможет заменить в боевых порядках бронетехники пехоту прикрытия. Мотострелок всегда видит больше танкиста и может быстрее отреагировать на любую угрозу танку. А вообще, по опыту моей многолетней службы в Сухопутных войсках могу сказать, что роль прикрытия тяжелой бронетехники лучше всего играет артиллерия. Мы отрабатывали тактику танкового наступления под "зонтиком" разрывов осколочных снарядов. Они взрывались на высоте 25-30 метров над танковой цепью, накрывая поражающими элементами обширную площадь. Никакой гранатометчик под таким шквалом не высунется из окопа. А для танковой брони шрапнель опасности не представляла".

Эксперт подчеркнул, что спорить о том, нужен ли "Терминатор" армии или нет, можно сколько угодно, но самым главным показателем является боевой опыт. Война все расставит по своим местам, резюмировал он.

"Терминатор-3"

Примут ли БМПТ-72 на вооружение по итогам сирийского экзамена или не примут — вопрос открытый. Зато точно известно, что наработки, полученные при создании этой техники, могут быть использованы в принципиально новой боевой машине поддержки танков.

Генеральный директор НПК Уралвагонзавод Олег Сиенко во время подписания договоров в рамках Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад посетил авиабазу ВКС России в Хмеймиме
Еще в 2016 году генеральный директор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко сообщил РИА Новости, что его корпорация разработала концепцию развития машин на базе новейшей платформы "Армата", которая состоит из 28 единиц перспективных видов вооружения, включая ПВО, тяжелые бронированные машины. В их число входит и БМПТ. Известно о будущей машине пока немного. Но сообщалось, в частности, что вместо 30-мм пушек на нее могут установить более мощное 57-мм орудие, а также новейшие прицельные комплексы, системы защиты, средства связи и многое другое.

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