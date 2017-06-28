МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия в 2016 году поставила вооружения в 50 стран, заявил журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Михеев напомнил, что сегодня портфель заказов компании составляет порядка 45 миллиардов долларов, Россия выполняет около 5 тысяч международных договоров в сфере военно-технического сотрудничества.
"Это позитивный сигнал как российской оборонной промышленности, так и глобальному рынку. Сохранение и увеличение объема экспорта высокотехнологичной продукции, к которой относится продукция военного и двойного назначения, не только оказывает положительный экономический эффект внутри страны, но и способствует укреплению влияния России в различных регионах мира", — подчеркнул глава "Рособоронэкспорта".