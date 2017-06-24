БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июн — РИА Новости. Первый выпуск офицеров-специалистов для арктических подразделений состоялся в единственном на Дальнем Востоке высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ), сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
Первый набор по специальности "Применение мотострелковых (арктических) подразделений" был проведен осенью 2013 года. Командиры мотострелковых подразделений владеют основами горной, десантно-штурмовой и воздушно-десантной подготовки. При подготовке для выполнения задач в условиях Заполярья часть занятий, к примеру, проходит на снегоходах. Также за время обучения будущие специалисты осваивали управление собачьим упряжками и строили иглу, отрабатывали навыки выживания и ведения боя в экстремальных климатических условиях, большое внимание уделялось занятиям по лыжной подготовке.
Всего выпустили более 100 офицеров, почти половина из них завершили обучение с отличием. Восемь человек закончили училище с золотой медалью.
В одном строю выпустились и офицеры спецфакультета ДВОКУ. Офицеры-иностранцы проходят обучение по нескольким специальностям, в том числе по применению мотострелковых и танковых подразделений. После вручения дипломов и нагрудных знаков об окончании училища они прошли торжественным маршем по правилам своих национальных армий.