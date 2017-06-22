Самолет Шойгу над Балтикой сопровождали польские истребители, сообщили СМИ

ВАРШАВА, 22 июн — РИА Новости. Самолет министра обороны России Сергея Шойгу в среду сопровождали над Балтийским морем польские истребители, сообщает радиостанция RMF FM.

Как передавал накануне корреспондент РИА Новости, натовский F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его "отогнал" российский Су-27. Шойгу летел в Калининград на заседание коллегии Минобороны.

Представитель альянса позднее заявил журналистам, что пилоты НАТО в случаях, когда "неизвестный самолет приближается к воздушному пространству альянса", действуют по стандартной процедуре и остаются на безопасном расстоянии. По его словам, в организации не знали, кто именно был на борту самолета. Действия российских пилотов он оценил как "безопасное и профессиональное".

"Это польские F-16 перехватили над Балтикой самолет российского министерства обороны и эскортирующие его Су-27", — говорится в сообщении радиостанции.

По данным RMF FM, дежурная пара польских истребителей, патрулирующих небо над странами Балтии в рамках миссии НАТО, получила сигнал тревоги "в связи с российскими машинами, летящими в непосредственной близости от границ стран, где мы охраняем небо".

"В связи с этим наши F-16 полетели в Балтийское море, где перехватили три цели: не вооруженный Ту-154 и два Су-27, вооруженные ракетами "воздух-воздух"", — отмечается в сообщении.

Как заявили ранее в Вооруженных силах Литвы, истребители НАТО поднялись на перехват самолета Шойгу с авиабазы Шяуляй.