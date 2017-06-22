Самолет Шойгу над Балтикой сопровождали польские истребители, сообщили СМИ

ВАРШАВА, 22 июн — РИА Новости. Самолет министра обороны России Сергея Шойгу в среду сопровождали над Балтийским морем польские истребители, сообщает радиостанция RMF FM.
Представитель альянса позднее заявил журналистам, что пилоты НАТО в случаях, когда "неизвестный самолет приближается к воздушному пространству альянса", действуют по стандартной процедуре и остаются на безопасном расстоянии. По его словам, в организации не знали, кто именно был на борту самолета. Действия российских пилотов он оценил как "безопасное и профессиональное".
"Это польские F-16 перехватили над Балтикой самолет российского министерства обороны и эскортирующие его Су-27", — говорится в сообщении радиостанции.
"В связи с этим наши F-16 полетели в Балтийское море, где перехватили три цели: не вооруженный Ту-154 и два Су-27, вооруженные ракетами "воздух-воздух"", — отмечается в сообщении.
Как заявили ранее в Вооруженных силах Литвы, истребители НАТО поднялись на перехват самолета Шойгу с авиабазы Шяуляй.