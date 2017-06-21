Самолеты НАТО второй раз за день сопроводили борт Шойгу

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Самолеты НАТО сопроводили борт министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики на пути из Калининграда; в отличие от предыдущего случая, они следовали на значительном расстоянии, не пытаясь сблизиться, передает корреспондент РИА Новости.

В Калининграде Шойгу провел выездное заседание коллегии военного ведомства, посвященное вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении.

На пути из Калининграда к эскорту российского лайнера присоединились истребители-бомбардировщики Су-34. Несколько самолетов НАТО сопроводили борт главы Минобороны на значительном расстоянии, не пытаясь сблизиться.

Ранее сообщалось, что самолеты НАТО попытались сопроводить борт Шойгу, когда министр следовал в Калининград над нейтральными водами. Самолет, в котором находился Шойгу, летел с эскортом, состоящим из истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота. Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту министра обороны РФ, но между ним и российским лайнером встал российский истребитель сопровождения Су-27. После этого натовский истребитель ретировался.