Появилось видео сближения истребителя НАТО с самолетом Шойгу

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В интернете опубликовано видео, на котором российский Су-27 "отгоняет" истребитель НАТО F-16, попытавшийся приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.

Ранее стало известно, что принадлежащий альянсу F-16 хотел сопроводить борт главы Минобороны по пути в Калининград. Самолет Шойгу летел с эскортом истребителей Су-27.

На видеозаписи видно, как натовский самолет приблизился к борту Минобороны, однако затем появился Су-27. Российский истребитель догнал F-16 и качнул крыльями, чтобы показать пилоту альянса свое вооружение. После этого "незваный гость" поспешно ретировался.

Бывший главнокомандующий Военно-воздушными силами России Петр Дейнекин, комментируя этот инцидент, заявил, что пилоты обеих сторон действовали в пределах допустимого. В Кремле воздержались от комментариев, переадресовав все вопросы в Минобороны.

Шойгу проведет в среду в Калининграде выездное заседание коллегии оборонного ведомства, посвященное вопросам безопасности на западном стратегическом направлении.

Ранее российский Су-27 поднимался над Балтийским морем для перехвата американского самолета-разведчика RC-135. В Минобороны подчеркнули, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются строго в соответствии с международными правилами.