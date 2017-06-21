Прикрытие для министра: Су-27 "отогнал" истребитель НАТО от самолета Шойгу

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтики.

Самолеты альянса хотели сопроводить борт российского министра, когда он следовал в Калининград. Лайнер, в котором находился Шойгу, летел с эскортом из истребителей морской авиации Су-27.

Один из самолетов НАТО попытался приблизиться к борту Шойгу, но между ним и российским лайнером встал Су-27. Истребитель "показал" пилотам F-16 свое вооружение, качнув крыльями, после чего тот улетел.

В Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии Минобороны, которое будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на западном стратегическом направлении.

В пределах допустимого

Бывший главнокомандующий Военно-воздушными силами России, председатель Общественного совета при Росавиации Петр Дейнекин считает, что пилоты обеих сторон действовали в пределах допустимого.

"Каждый из пилотов — и России, и НАТО — выполнял свой воинский долг. И то, что наш летчик сумел сманеврировать таким образом, что самолет F-16 прекратил выполнение задания, заслуживает уважения. А что касается самолета нашего партнера по борьбе с терроризмом, то он, видимо, хотел убедиться в принадлежности этого воздушного корабля и что он из себя представляет", — пояснил Дейнекин РИА Новости.

Эксперт отметил, что военные самолеты часто сопровождают борты других стран при полетах над открытым морем. При этом иногда им приходится сближаться на минимальное расстояние.

"У меня имеется некоторый опыт выполнения таких воздушных рейдов вдали от родных берегов. Меня конвоировали на удалении 10-15 метров. Но при этом самолеты-истребители НАТО соблюдали корректность и даже выполняли мои просьбы жестами для того, чтобы их удобнее было фотографировать. По высоте регулировались и по дальности, выходили на траверз, чтобы я мог их сфотографировать через левую форточку командира корабля — стратегического самолета Ту-95. Все допустимо. Недопустимо столкновение", — подчеркнул отставной генерал армии.

"Нейтральные воды — есть нейтральные воды. Летаем и мы к берегам Америки — выполняем свойственные нам задачи. Главное — сохранять при этом дисциплину, выдержку и не нарушать законы выполнения полетов над нейтральными водами", — добавил Дейнекин.

Недружественный шаг

При этом эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что опасные сближения с российскими самолетами со стороны западных ВВС — недружественный сигнал для Москвы.

"Полеты над Балтикой вдоль границ России призваны, во-первых, показать, что НАТО активно интересуется ситуацией в наших вооруженных силах, пытается выявить районы сосредоточения российских войск, активности авиации и флота. Это сейчас уже такая стандартная разведывательная работа, которая ими ведется. Конечно, она направлена против России", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

"То, что участились инциденты в воздухе, связанные со сближением российских и американских самолетов, и в частности последний инцидент со сближением с самолетом Шойгу показывает, что создается недружественный сигнал для российского руководства. Они показывают, что США и НАТО не заинтересованы в нормализации отношений и поддерживают так называемый эскалационный тренд. Каждый последующий акт сближения (а они наверняка будут, и не только над Прибалтикой) будет преподноситься — если это наши сближаются — как "агрессия России", как у них пропаганда это подает. А когда они это делают, они это будут подавать, как акт сдерживания России и посыл сигнала российскому руководству, демонстрация силы", — добавил Рожин.

"В погоне" за Шойгу

Нынешний инцидент не первый, когда самолеты НАТО пристально следят за передвижениями российского министра обороны. В конце марта прошлого года над Балтикой произошел аналогичный случай — тогда истребители Eurofighter сопровождали борт Шойгу, который также летел в Калининградскую область.

В тот раз боевые самолеты не приближались к борту главы Минобороны, следуя за ним на расстоянии двух километров.

Позднее в НАТО действия своих пилотов объяснили тем, что Су-27, сопровождавшие министерский Ту-154, не вышли на связь.

"Радары НАТО обнаружили три самолета над международными водами Балтийского моря: два российских истребителя Су-27 и транспортный самолет Ту-154. Истребители Су-27 не предоставили план полета, не выходили на связь с диспетчерами и не использовали транспондеры", — рассказал РИА Новости представитель альянса.

"Встречи" над Балтикой

ВКС часто "пересекаются" с самолетами НАТО над Балтийским морем. Так, в понедельник российские Су-27 перехватили над нейтральными водами американский RC-135.

В Минобороны отметили, что самолет-разведчик ВВС США летел в направлении российской границы. Во время сопровождения американский самолет попытался сблизиться с Су-27 и выполнил провокационный разворот.

Несмотря на это, российский пилот продолжил сопровождение самолета-разведчика, пока он не развернулся от границы страны.

Через десять минут после этого в зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен Су-27.

По данным Минобороны, всего за последнюю неделю самолеты-разведчики США и стран НАТО совершили более полутора десятков полетов над Балтикой у российских границ.