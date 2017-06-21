Прикрытие для министра: Су-27 "отогнал" истребитель НАТО от самолета Шойгу

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтики.
Один из самолетов НАТО попытался приблизиться к борту Шойгу, но между ним и российским лайнером встал Су-27. Истребитель "показал" пилотам F-16 свое вооружение, качнув крыльями, после чего тот улетел.
В Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии Минобороны, которое будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на западном стратегическом направлении.
В пределах допустимого
"Каждый из пилотов — и России, и НАТО — выполнял свой воинский долг. И то, что наш летчик сумел сманеврировать таким образом, что самолет F-16 прекратил выполнение задания, заслуживает уважения. А что касается самолета нашего партнера по борьбе с терроризмом, то он, видимо, хотел убедиться в принадлежности этого воздушного корабля и что он из себя представляет", — пояснил Дейнекин РИА Новости.
Эксперт отметил, что военные самолеты часто сопровождают борты других стран при полетах над открытым морем. При этом иногда им приходится сближаться на минимальное расстояние.
"Нейтральные воды — есть нейтральные воды. Летаем и мы к берегам Америки — выполняем свойственные нам задачи. Главное — сохранять при этом дисциплину, выдержку и не нарушать законы выполнения полетов над нейтральными водами", — добавил Дейнекин.
Недружественный шаг
При этом эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что опасные сближения с российскими самолетами со стороны западных ВВС — недружественный сигнал для Москвы.
"То, что участились инциденты в воздухе, связанные со сближением российских и американских самолетов, и в частности последний инцидент со сближением с самолетом Шойгу показывает, что создается недружественный сигнал для российского руководства. Они показывают, что США и НАТО не заинтересованы в нормализации отношений и поддерживают так называемый эскалационный тренд. Каждый последующий акт сближения (а они наверняка будут, и не только над Прибалтикой) будет преподноситься — если это наши сближаются — как "агрессия России", как у них пропаганда это подает. А когда они это делают, они это будут подавать, как акт сдерживания России и посыл сигнала российскому руководству, демонстрация силы", — добавил Рожин.
"В погоне" за Шойгу
В тот раз боевые самолеты не приближались к борту главы Минобороны, следуя за ним на расстоянии двух километров.
Позднее в НАТО действия своих пилотов объяснили тем, что Су-27, сопровождавшие министерский Ту-154, не вышли на связь.
"Радары НАТО обнаружили три самолета над международными водами Балтийского моря: два российских истребителя Су-27 и транспортный самолет Ту-154. Истребители Су-27 не предоставили план полета, не выходили на связь с диспетчерами и не использовали транспондеры", — рассказал РИА Новости представитель альянса.
"Встречи" над Балтикой
ВКС часто "пересекаются" с самолетами НАТО над Балтийским морем. Так, в понедельник российские Су-27 перехватили над нейтральными водами американский RC-135.
Несмотря на это, российский пилот продолжил сопровождение самолета-разведчика, пока он не развернулся от границы страны.
Через десять минут после этого в зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен Су-27.
По данным Минобороны, всего за последнюю неделю самолеты-разведчики США и стран НАТО совершили более полутора десятков полетов над Балтикой у российских границ.