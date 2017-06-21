В ЗВО до конца 2017 года сформируют около 20 соединений и воинских частей

КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Около 20 соединений и воинских частей будет сформировано в Западном военном округе (ЗВО) до конца текущего года, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей, для размещения которых строится порядка 40 военных городков", — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что эти мероприятия синхронизированы с поставками современного оружия.