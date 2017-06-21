Шойгу рассказал, что означает боевая подготовка НАТО у российских границ

КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. НАТО повышает интенсивность оперативной и боевой подготовки у российских границ, что демонстрирует нежелание западных партнеров отказаться от антироссийского курса, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
11.9%Да, мы можем сотрудничать как минимум в борьбе с терроризмом
16.5%Сомневаюсь
71.6%Нет, западный альянс – противник России
"Происходящее наглядно демонстрирует откровенное нежелание западных партнеров отказаться от антироссийского курса", — подчеркнул он.
По словам главы Минобороны, об этом свидетельствует и майский саммит НАТО, на котором в один ряд угроз были поставлены международный терроризм и Россия.