Шойгу: ситуация у западных границ РФ ухудшается из-за активности НАТО
13:3021.06.2017
(обновлено: 13:32 21.06.2017)
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Ситуация у западных границ России имеет тенденцию к ухудшению из-за военной активности НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
"Ситуация, которая складывается у наших западных границ, имеет тенденцию к ухудшению. Это связано с повышением военной активности стран НАТО в Восточной Европе. Североатлантический альянс наращивает свое присутствие в странах Балтии. Совершенствуется инфраструктура их морских портов, аэродромов и других военных объектов", — сказал Шойгу.