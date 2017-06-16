Россия успешно испытала противоракету

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия провела успешное испытание противоракеты, которая призвана усовершенствовать систему ПРО, сообщило Минобороны.
Отмечается, что во время испытаний противоракета успешно поразила условную цель.
Система противоракетной обороны стоит на вооружении ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. Также среди ее задач — помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.