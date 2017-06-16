Россия успешно испытала противоракету

Военнослужащие во время пуска ракеты. Архивное фото

Военнослужащие во время пуска ракеты. Архивное фото

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия провела успешное испытание противоракеты, которая призвана усовершенствовать систему ПРО, сообщило Минобороны.

Пуск прошел с полигона Сары-Шаган в присутствии представителей войск ПВО и промышленности.

Отмечается, что во время испытаний противоракета успешно поразила условную цель.

Система противоракетной обороны стоит на вооружении ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. Также среди ее задач — помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.