Путин заявил, что Россия принимает усилия по технической безопасности

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Россия осознает угрозу использования программного обеспечения и оборудования из США и ЕС, предпринимает усилия для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"Мы с начала 90-х годов исходили из того, что холодная война закончилась. Мы считали, что нет никакой необходимости предпринимать какие-то дополнительные меры защиты, потому что мы органичная часть мирового сообщества. Собственного оборудования практически не было построено. Поэтому наши компании и государственные учреждения, административные покупали все подряд — и "железо", и программное обеспечение. У нас очень много и европейского оборудования, и американского. Даже в спецслужбах и в министерстве обороны. Но в последнее время мы, конечно, начали осознавать эту угрозу и, конечно, задумались на тему того, как нам обеспечить и технологическую независимость, и безопасность. Мы, конечно, думаем над этим и предпринимаем определенные шаги", — сказал Путин.

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime.

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