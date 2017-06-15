Путин заявил о готовности защищать Крым всеми доступными средствами

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Россия в случае угрозы Крыму будет защищать свою территорию всеми доступными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"После того, как Крым стал полноценной частью РФ, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось. И если мы видим угрозу для своей территории, а Крым — наша территория, мы, как любое государство, будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

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