Путин считает важным учитывать возможный прорыв в технологиях США по ПРО

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Прорыва в технологиях США по ПРО пока нет, но это возможно, и РФ должна это учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Пока нет (прорыва в технологиях США по ПРО – ред.). Но это возможно. И мы, конечно, должны это учитывать". — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017.

Отвечая на вопрос, есть ли у США какой-то план, и что они делают, чтобы получить преимущество по ПРО, Путин сообщил, что США это делают "именно с целью создать такой зонтик для себя", и "это подстегивает гонку вооружений, возникают дополнительные взаимные подозрения".

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