NI рассказал, какое оружие Россия может применить в случае войны в Арктике

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия подготовила свою армию к военным операциям в Арктике лучше, чем какая-либо другая страна, пишет The National Interest. Издание составило список вооружений и средств, с помощью которых Москва сможет отстаивать свои интересы в Северном Ледовитом океане в случае войны.
Ледоколы
"Движение льда… сделает ледоколы востребованными, как никогда ранее. Гражданские и военные корабли не смогут выполнять без них свои рядовые задачи. Россия наилучшим образом подготовлена к тому, чтобы служить гарантом глобального доступа к Арктике", — говорится в материале.
Издание отмечает, что российский ледокольный флот включает как мощные атомные, так и дизельные суда.
Подводная лодка проекта "Акула"
"Акула" уступает западным подводным судам по уровню шума, однако компенсирует это своими размерами и вооружением.
МиГ-31
Арктические условия не подходят для военных операций с применением авианосцев, что повышает значимость самолетов наземного базирования, таких, как МиГ-31 — всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он был разработан советскими конструкторами для отслеживания и уничтожения американских бомбардировщиков. У этого самолета превосходная маневренность и улучшенные радары по сравнению с предшественниками.
Ту-95 и Ту-142
Ту-95 и его морской вариант Ту-142 чувствуют себя как дома в холодном, мрачном небе Арктики, где мало наземных баз и нет авианосцев, говорится в статье. Благодаря радиусу боевого применения свыше 4,8 тысячи километров, "Медведь" может участвовать в операциях далеко за пределами досягаемости наземных истребителей.
В своем классическом варианте Ту-95 может перевозить противокорабельные и крылатые ракеты. Ту-142, в свою очередь, способен проводить противолодочные операции.
Спецназ
В последние годы Россия активизировала подготовку сил специального назначения для работы в условиях Арктики, где едва ли применимы крупные бронетанковые соединения или пехота, пишет NI.
Подводные лодки, самолеты и надводные корабли могут доставлять в Арктику группы спецназовцев, которые способны брать под свой контроль и удерживать труднодоступные районы, проводить разведку и нарушать работу средств связи противника.