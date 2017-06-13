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Безопасность

NI рассказал, какое оружие Россия может применить в случае войны в Арктике

21:4713.06.2017
(обновлено: 21:50 13.06.2017)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фотоИстребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия подготовила свою армию к военным операциям в Арктике лучше, чем какая-либо другая страна, пишет The National Interest. Издание составило список вооружений и средств, с помощью которых Москва сможет отстаивать свои интересы в Северном Ледовитом океане в случае войны.

Ледоколы

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш
© РИА Новости . Сайт Dover-Marina.com
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Ледокол остается самым важным транспортным средством для доступа в Арктику, а Россия располагает самым большим флотом подобных судов в мире, пишет NI. Причем эти корабли не потеряют своей актуальности даже из-за глобального потепления — в результате таяния лед не исчезает, а трескается, дрейфует и становится непредсказуемым.

"Движение льда… сделает ледоколы востребованными, как никогда ранее. Гражданские и военные корабли не смогут выполнять без них свои рядовые задачи. Россия наилучшим образом подготовлена к тому, чтобы служить гарантом глобального доступа к Арктике", — говорится в материале.

Издание отмечает, что российский ледокольный флот включает как мощные атомные, так и дизельные суда.

Подводная лодка проекта "Акула"

Посетительница на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Акула" — подлодка-монстр, которую можно оснастить целым арсеналом оружия, пишет американское издание. Она может успешно бороться с вражескими субмаринами, а также с наводными кораблями.

"Акула" уступает западным подводным судам по уровню шума, однако компенсирует это своими размерами и вооружением.

МиГ-31

Арктические условия не подходят для военных операций с применением авианосцев, что повышает значимость самолетов наземного базирования, таких, как МиГ-31 — всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он был разработан советскими конструкторами для отслеживания и уничтожения американских бомбардировщиков. У этого самолета превосходная маневренность и улучшенные радары по сравнению с предшественниками.

Испытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях Арктики. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
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Конечно, в бою с наиболее продвинутыми самолетами ВВС США пятого поколения российскому истребителю пришлось бы непросто. Однако американские воздушные суда просто не долетят до места сражения, если не будет наземных баз. Радиус боевого применения МиГ-31 составляет около 1450 километров, при этом самолет способен развивать на высоте скорость 3000 км/ч.

Ту-95 и Ту-142

Ту-95 и его морской вариант Ту-142 чувствуют себя как дома в холодном, мрачном небе Арктики, где мало наземных баз и нет авианосцев, говорится в статье. Благодаря радиусу боевого применения свыше 4,8 тысячи километров, "Медведь" может участвовать в операциях далеко за пределами досягаемости наземных истребителей.

В своем классическом варианте Ту-95 может перевозить противокорабельные и крылатые ракеты. Ту-142, в свою очередь, способен проводить противолодочные операции.

Караван судов на трассе Северного морского пути
© РИА Новости / А. Соломонов
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Спецназ

В последние годы Россия активизировала подготовку сил специального назначения для работы в условиях Арктики, где едва ли применимы крупные бронетанковые соединения или пехота, пишет NI.

Подводные лодки, самолеты и надводные корабли могут доставлять в Арктику группы спецназовцев, которые способны брать под свой контроль и удерживать труднодоступные районы, проводить разведку и нарушать работу средств связи противника.

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