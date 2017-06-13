"Ярсово" поле: зачем РВСН развернет на позициях десять ракетных полков

МОСКВА, 13 июня — РИА Новости, Андрей Коц. До конца июня Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) выведут на полевые позиции десять полков. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Расчеты передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Тополь-М" и "Ярс" отработают практические действия по совершению маршей, оборудованию пусковых позиций, их маскировке и обороне от разведывательно-диверсионных групп и авиации условного противника.

"Ракетные полки во второй половине июня приступят к отработке задач на полевых позициях в Тверской, Новосибирской, Свердловской, Кировской, Иркутской и Ивановской областях", — пояснили в пресс-службе Минобороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что учения имеют плановый характер и проводятся в рамках летней программы обучения военнослужащих всех видов и родов войск. Однако масштабы задействованной техники говорят о том, что эти маневры могут являться еще и демонстрацией силы: 10 ракетных полков включают в себя до 90 ПГРК — это почти весь наличный состав комплексов "Тополь-М" и "Ярс" в составе РВСН. Не исключено, что грядущие учения — ответ на активизацию действий сил ядерного сдерживания США у западных границ России.

Перехват над Балтикой

На прошлой неделе российские истребители Су-27 дважды поднимались в воздух на сопровождение американских стратегических бомбардировщиков B-52 и B-1B Lancer над Балтийским морем. В обоих случаях, как отметили в Пентагоне, перехват был выполнен безопасно и профессионально. Американское военное руководство подчеркнуло, что бомбардировщики не приближались к российским границам и выполняли рутинные полеты в рамках военно-морских учений НАТО BaltOps. В маневрах участвуют 14 стран Североатлантического альянса, а также его партнеры — Финляндия и Швеция. В них задействовано 50 надводных кораблей и подводных лодок, а также 55 самолетов.

Бомбардировщики B-52 и B-1B являются основой воздушной компоненты американской ядерной триады. Оба могут нести крылатые ракеты AGM-86 ALCM с мощностью боевой части до 200 килотонн. Дальность полета этих ракет — более 2,5 тысячи километров, чего с лихвой хватит, чтобы накрыть крупнейшие города западной части России пуском с балтийского побережья Эстонии. Неудивительно, что российские ВКС оперативно поднимали истребители на сопровождение американских бомбардировщиков. Оставлять такие цели без присмотра было бы легкомысленным.

Кроме того, 12 июня президент Польши Андрей Дуда сообщил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос увеличения американского военного присутствия в стране. Речь может идти, в частности, о наращивании возможностей системы противоракетной обороны. Заявление Дуды прозвучало на фоне и так беспрецедентного для новейшего времени усиления армейской группировки армии США в Европе и постоянных военных учений НАТО. Как сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, Россия будет реагировать на подобную активность на своих западных границах.

"Мы неоднократно заявляли, что не будем оставлять без внимания усиление различного контингента со стороны блока НАТО, со стороны других государств, которые вынашивают какие-либо планы под видом обороны. Конечно же, будут приниматься ответные меры. Какие это меры? Либо сосредоточение непосредственно подразделений Вооруженных сил, либо бронетанковая техника, соответствующие системы ПВО. Но меры будут приниматься", — подчеркнул Швыткин.

Комплекс-"невидимка"

Одной из таких мер и являются масштабные учения РВСН, которые пройдут по всей стране. Напомним, что последние крупные маневры стратегических ракетчиков состоялись в середине марта. В них были задействованы девять полков, пять из них совершили многодневное учебно-боевое патрулирование по засекреченным маршрутам. В тот раз учениям предшествовало развертывание комплексов ПВО-ПРО США THAADS в Южной Корее, а также очередная пикировка между российскими и американскими дипломатами по поводу строительства системы противоракетной обороны в Восточной Европе.

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Главным плюсом ПГРК "Тополь-М" и "Ярс" является их мобильность. В случае угрозы полномасштабной войны они уходят на боевое патрулирование и "теряются" на бескрайних просторах России от спутников и агентуры вероятного противника. Отследить их практически невозможно. В ходе учений расчеты отработают множество задач и вводных. С ними проведут тренировки по преодолению труднопроходимых участков и участков условного заражения местности, отражению нападений наземного и воздушного противника, организации взаимодействия с приданными подразделениями, выполнению условных пусков ракет.

Кроме того, в маневрах примут участие противодиверсионные подразделения, входящие в состав каждого ракетного полка. В ходе учений они отработают задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов с использованием не так давно поступивших на вооружение бронеавтомобилей "Тайфун-М" и беспилотных летательных аппаратов.

"Подобные учения — плановые, заранее заложенные в программу боевой подготовки войск, — пояснил РИА Новости руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. — К тому же Россия, как правило, предупреждает партнеров по "ядерному клубу" о предстоящих учениях, проверках. Но могу сказать, что масштабы боевого развертывания внушают оптимизм. РВСН перевооружаются очень быстро. Тех же "Ярсов" в войсках стало гораздо больше, чем еще несколько лет назад".

Напомним: 31 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что оснащенность Ракетных войск стратегического назначения новым вооружением и техникой достигнет 66% к концу этого года. Это не так уж и мало, учитывая, что еще десять лет назад ядерный щит страны практически полностью состоял из систем, заступивших на боевое дежурство еще во времена СССР.