Шойгу предложил Китаю "дорожную карту" сотрудничества в военной области

АСТАНА, 7 июн — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил китайскому коллеге подписать дорожную карту развития сотрудничества в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы.

"Наши эксперты подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. Предлагаю сегодня ее подписать", — сказал Шойгу в ходе двусторонней встречи с министром обороны КНР генерал-полковником Чан Ваньцюанем.

"Россия и Китай готовы совместными усилиями защищать мир и укреплять международную безопасность", — отметил Шойгу.

При этом он подчеркнул, что высокая интенсивность российско-китайских переговоров "свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности".

По мнению главы Минобороны РФ, отношения России и Китая "находятся на высоком уровне, стабильно развиваются".

Он отметил, что этому способствуют отношения лидеров двух государств. "Недавняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума "Один пояс, один путь" придала мощный импульс нашей работе в текущем году", — сказал Шойгу.

Российский министр с удовлетворением вспомнил встречу с китайским коллегой и совместную работу в ноябре прошлого года в Пекине во время проведения 21-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

"Тогда же мы провели переговоры по перспективам нашего военного сотрудничества, взаимодействию военных ведомств", — сказал Шойгу.

Он выразил уверенность, что "сегодняшняя встреча послужит дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства".