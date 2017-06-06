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Безопасность

Закрыть «горбачевскую брешь»: на что способен новый радар «Воронеж-ДМ»

17:1806.06.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРадиолокационная станция Воронеж в Калининградской области. 2015 годРадиолокационная станция Воронеж в Калининградской области. 2015 год
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса Воронеж-ДМ. Архивное фото
© AP Photo / File
Шойгу проверил работу боевых расчетов новейшей сибирской РЛС "Воронеж-ДМ"
МОСКВА, 6 июня — РИА Новости, Андрей Коц. Новейшая радиолокационная станция "Воронеж-ДМ", входящая в состав российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), заступит на боевое дежурство в Красноярском крае под Енисейском до конца 2017 года. Об этом во вторник сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, наблюдавший за тренировкой дежурных расчетов РЛС. В настоящий момент станция работает в режиме опытной эксплуатации, однако многочисленные учения подтвердили ее высокий потенциал и возможности российской СПРН.

"В рамках несения боевого дежурства в 2016 году дежурными средствами СПРН, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 40 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", — доложил министру обороны командующий Космическими войсками генерал-лейтенант Александр Головко.

"Воронеж" относится к последнему поколению радиолокационных средств наземного эшелона СПРН. В настоящий момент в России действуют четыре РЛС этого типа, еще три (включая енисейскую) должны пройти государственные испытания до конца этого года. По мнению многих экспертов, российским военным удалось превзойти советский уровень развития средств СПРН и полностью поставить под наблюдение все ракетоопасные направления.

Открытый северо-восток

"Воронеж-ДМ" относится к классу надгоризонтных радиолокационных станций, работающих в дециметровом диапазоне. Она способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические цели на дальностях до 6000 километров по горизонту и до 8000 километров по вертикали, прикрывая, таким образом, ближний космос. РЛС одновременно может сопровождать до 500 объектов. Первые станции этого типа были приняты на вооружение в 2006 году.

Радиолокационная станции системы противоракетной обороны Дон-2Н в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"РЛС "Воронеж" предназначены для обнаружения межконтинентальных баллистических ракет и их боевых блоков над радиогоризонтом, — рассказал РИА Новости военный эксперт, офицер ПВО в отставке Михаил Ходаренок. — Работают они в автоматическом режиме — действуют по специальной программе обзора пространства и с очень большой долей вероятности могут обнаружить подобные цели вскоре после их старта. Информация с "Воронежей" сразу же передается на командный пункт под Солнечногорском. Там данные анализируются и обрабатываются, после чего отправляются Верховному главнокомандованию страны. И уже оно решает, что делать дальше. Если был обнаружен массовый пуск, то, скорее всего, будет принято решение об ответно-встречном или ответном ракетном ударе. Весь этот процесс занимает считанные минуты".

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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По словам эксперта, "Воронеж" способен не только засекать баллистическую цель, но и моментально просчитывать траекторию ее полета, а также вычислять время и место падения боевых блоков. Кроме того, радары СПРН являются незаменимыми для мониторинга космического пространства и выявления космического мусора. Ходаренок подчеркнул, что на орбите в настоящий момент висят сотни потенциально опасных объектов: отработанные ступени ракет-носителей, "мертвые" спутники, всевозможные обломки. Операторы РЛС весь этот хлам тщательно документируют и вносят в специальные каталоги, чтобы в случае чего отличить обычный мусор от боевого блока МБР, входящего в атмосферу. На сегодняшний день такими возможностями обладают только Россия и США.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРадиолокационная станция (РЛС) "Воронеж-ДМ"
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Радиолокационная станция (РЛС) "Воронеж-ДМ"

"Очень важный момент: России удалось сделать то, что не удалось в свое время СССР: создать всеракурсную Систему предупреждения о ракетном нападении, — подчеркнул Михаил Ходаренок. — В Советском Союзе до самого его распада была серьезная брешь на северо-восточном направлении, не прикрытая радарами СПРН. Речь идет о северной части Тихого океана и частично Аляске. Подводные ракетоносцы вероятного противника в случае полномасштабной ядерной войны получили бы возможность бить из этих районов по нашим городам и военным объектам, а пуски мы смогли бы засечь слишком поздно. Это направление в 1980-х годах должна была прикрыть РЛС "Дарьял-У", которую строили как раз под Енисейском. Однако в 1987 году Михаил Горбачев, поддавшись давлению со стороны США, приостановил проект. А в 1989 году на 90 процентов готовую станцию демонтировали. Эта "горбачевская брешь" оставалась открытой на протяжении 28 лет".

Напомним: действующие РЛС "Воронеж" уже развернуты в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и Краснодарском крае. Еще две станции, кроме енисейской, встанут на боевое дежурство в Оренбургской области и Алтайском крае.

Космический компонент

Помимо наземного эшелона СПРН существует и космический — орбитальная спутниковая группировка, в чью задачу входит обнаружение "факелов" стартующих ракет и передача этих данных радиолокационным станциям. В СССР этот эшелон был представлен системой "Око". Последние спутники этого проекта были запущены в космос в 2007-2008 годах. Однако скоро на смену устаревающей спутниковой группировке может прийти принципиально новая система.

Тридцатого марта 2017 года пресс-служба Министерства обороны сообщила о начале испытаний спутника Единой космической системы (ЕКС), которая в будущем составит основу космического эшелона СПРН. В ведомстве подчеркнули, что к 2020 году орбитальная группировка космических аппаратов нового поколения позволит обеспечить контроль всей поверхности земного шара. Грубо говоря, ни один пуск баллистической ракеты, в том числе и тактической, не останется незамеченным российскими средствами СПРН.

Согласно данным из открытых источников, на орбите уже действуют два головных спутника ЕКС проекта "Тундра" — "Космос-2510" и "Космос-2518". Сообщается, что, помимо обнаружения "факела" стартующей ракеты, эти аппараты могут просчитать множество других параметров — ее тип, габариты, примерную мощность боевых блоков, траекторию. Таким образом, космический эшелон сможет частично дублировать и дополнять функции наземных РЛС, повышая общую надежность и точность СПРН.

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