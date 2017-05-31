Шойгу рассказал о подготовке к форуму "Армия-2017"
10:5731.05.2017
(обновлено: 11:01 31.05.2017)
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КУБИНКА (Московская область), 31 мая — РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино, аэродрома Кубинка, во всех военных округах и на Северном флоте, сообщил в среду на выездном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Форум обещает стать беспрецедентным как по масштабу, так и по насыщенности мероприятий. Уже приглашено более 100 иностранных делегаций, — сказал он. — Впервые показ вооружения, военной и специальной техники на полигоне Алабино будет проведен в ночное время. Также впервые планируется продемонстрировать возможности морских робототехнических комплексов".
По его словам, в научно-деловой программе примут участие известные общественные деятели и ведущие ученые. Глава Минобороны отметил, что "в рамках форума пройдут международные выставки вооружения, военной техники и боеприпасов, а также "интеллектуальные промышленные технологии-2017". Будут показаны высокопроизводительное оборудование и технологии для технического перевооружения предприятий промышленности.
"Необходимо сделать все, чтобы форум был организован на самом высоком уровне", — поставил задачу министр.
Он напомнил, что "итоги прошлого года показали: форум превратился в одну из ведущих мировых выставок вооружения и военной техники, в его работе приняли участие более полумиллиона человек, что в два раза больше, чем в 2015 году".
"Расширилась статическая экспозиция форума, количество экспонатов увеличилось в полтора раза и превысило 11 тысяч, — сказал Шойгу. — Свою продукцию представили 58 оборонных предприятий и холдингов из 13 стран. Впервые были развернуты национальные экспозиции предприятий оборонно-промышленных комплексов Армении, Белоруссии, Казахстана, Малайзии и Пакистана… Более масштабной стала и динамическая программа. В ней было задействовано свыше 250 перспективных образцов вооружения и техники. В специальном показе были представлены 13 новых разработок беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов, а также перспективное бронетанковое вооружение, созданное на базе платформ "Армата", "Бумеранг" и "Курганец".
"Уралвагонзавод" впервые продемонстрировал на площадке "Армия-2016" танк Т-90МС с дистанционно управляемой 12-миллиметровой пулеметной установкой.
Международный военно-технический форум "Армия-2016" на полигоне Алабино.
В завершающий день форума Армия-2016 на полигоне "Алабино" состоялась практическая демонстрация возможностей современных и перспективных образцов российской военной техники. Программу открыла 125-мм самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД", состоящая на вооружении Воздушно-десантный войск.
Тушение условного пожара на судне, освобожденном морским спецназом от террористов, на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.
Образцы военной техники в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". На первом плане - танк Т-80Б, принятый на вооружение в 1978 году и являющийся модификацией первого в мире серийного танка с единой газотубинной силовой установкой - Т-80.
Демонстрация пиротехнических средств во время закрытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" на полигоне Алабино.
Во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".
Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке.
Демонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016" на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Танк Т-72 на переправе во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
На Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время показательных учений на полигоне Алабино.
Концерн "Калашников" также впервые представил на форуме опытные образцы новейших снайперских винтовок и дистанционно управляемую оружейную турель, опытные образцы новейших снайперских винтовок СВК и ВСВ-338, модернизированных автоматов Калашникова "сотой серии" с комплектом модернизации "Обвес", прототип пистолета Лебедева под патрон 9×19 в новом исполнении, а также дистанционно-управляемые оружейные платформы.
Военнослужащий во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
На церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.
Многоцелевой вертолет Mи-17В-5.
Демонстрационный показ военной техники, вооружения 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Посетительница на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" на аэродроме Центральная Угловая во Владивостоке.
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2016".
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016".
Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Соколы России".