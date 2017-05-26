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Безопасность

Первый летный образец гироплана Ventocopter R1 представят на МАКС-2017

13:3226.05.2017
(обновлено: 13:36 26.05.2017)
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© РИА Новости / Андрей КоцГироплан Ventocopter R1 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 годаГироплан Ventocopter R1 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года
© РИА Новости / Андрей Коц

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Первый летный образец трёхместного однодвигательного российского гироплана Ventocopter R1 "Акула" будет представлен на авиакосмическом салоне МАКС-2017, сообщил РИА Новости гендиректор и сооснователь компании Ventocopter Дмитрий Сичинава.

Гироплан, или автожир — по сути, легкий вертолет, в полете опирающийся на несущую поверхность свободновращающегося в режиме авторотации несущего винта. Горизонтальную скорость ему дает расположенный в хвосте толкающий винт. Такой летательный аппарат может сесть практически в любых условиях, даже если у него закончится топливо.

"Планируем, что 23 июля на авиасалон МАКС мы уже прилетим на новой машине… Техническим преимуществом Ventocopter R1 "Акула", безусловно, является отсутствие режима сваливания и возможность безопасной посадки", — сказал Сичинава на выставке HeliRussia.

© РИА Новости / Андрей КоцГироплан Ventocopter R1 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года
© РИА Новости / Андрей Коц
Гироплан Ventocopter R1 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года

Пока, по его словам, создан прототип летательного аппарата, работающего на принципе авторотации со свободновращающимся несущим винтом, приводимым в движение набегающим потоком воздуха, с работающими от двигателя толкающими маршевыми пропеллерами, обеспечивающими движение вперёд.

"Диапазон высот применения аппарата в рабочих режимах начинается от одного метра над поверхностью, а физический потолок подъема превышает 6000 метров при наличии дополнительного кислородного оборудования. А малая чувствительность к турбулентности позволяет сохранить стабильность полета даже при сильном ветре и даже в экстремальной ситуации", — подчеркнул Сичинава.

Летательный аппарат оснащен роторным бензиновым двигателем глубокой конверсии мощностью 250 л.с, с подключаемым механическим форсажем до 320 л.с. Крейсерская скорость составляет до 320 км/ч, а дальность полета — до 700 километров. Применяемый тип топлива — бензин АИ-92 — радикально снижает стоимость полетов и расширяет географию возможных маршрутов для пилотирования.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкГибрид автомобиля и вертолёта с роторным двигателем глубокой конверсии Ventocopter R1 на X международной выставке вертолетной индустрии "HeliRussia" в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Гибрид автомобиля и вертолёта с роторным двигателем глубокой конверсии Ventocopter R1 на X международной выставке вертолетной индустрии "HeliRussia" в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве

 

"Бензиновый двигатель внутреннего сгорания российской разработки собран частично из отечественных, частично из импортных комплектующих. Кроме того, к концу года мы намерены явить миру гибридную силовую установку, работающую на газе и с применением электродвигателей на редкоземельных магнитах. Она будет еще более экономична, чем бензиновая, и сможет применяться опционально", — пояснил гендиректор.

Реализацию проекта Ventocopter осуществляет компания "Газнанотех" в тесной кооперации с КЭМЗ, входящим в госкорпорацию "Ростех". Разработка проводится на базе собственного конструкторского бюро в Санкт-Петербурге. За это время были найдены оптимальные конструктивные, компоновочные и технологические решения.

Одним из главных конкурентных преимуществ, помимо яркого дизайна, комфорта в салоне и удобства в эксплуатации станет стоимость аппаратов Ventocopter, которая обещает быть в несколько раз ниже стоимости вертолетов сопоставимых характеристик, утверждают в компании.

HeliRussia-2017: электромобиль-самолет, автомобиль-вертолет и новый "Ансат"
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Юбилейная международная выставка HeliRussia-2017 проходит с 25 по 27 мая в "Крокус Экспо". На фото: англо-итальянский двухмоторный многоцелевой вертолёт AgustaWestland AW139.
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Компания "Газнанотех" на выставке представила гибрид автомобиля и вертолета с роторным двигателем глубокой конверсии Ventocopter R1. Аппарат может разгоняться до 250 км/ч.
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Девушка в кабине легкого многоцелевого вертолёта "Ансат" VIP-конфигурации.
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Многоцелевой вертолет Департамента здравоохранения Москвы Eurocopter EC 145, созданный франко-германским концерном "Eurocopter".
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Объединенная двигателестроительная корпорация на выставке представила одну из своих последних разработок, вертолетный двигатель ВК-2500ПС и блок автоматического регулирования и контроля БАРК-6В. Двигатель ВК-2500ПС предназначен для большинства гражданских вертолетов типа "Ми" и "Ка".
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В кабина легкого многоцелевого вертолета "Ансат".
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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На выставке "HeliRussia" в этом году представлена продукция 237 компаний из 21 страны мира, в том числе такие ключевые игроки мировой вертолетной индустрии, как Airbus Helicopters, Bell Helicopter, Leonardo Helicopters, Robinson Helicopter, Hensoldt Optronics.
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Канадский двухместный сверхлегкий вертолет Safari-400.
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Посетители выставки "HeliRussia" знакомятся с возможностями вертолетного тренажера.
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Холдинг "Вертолеты России" на выставке впервые представил медицинский вертолет "Ансат", оснащенный специальным модулем.
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