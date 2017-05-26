Первый летный образец гироплана Ventocopter R1 представят на МАКС-2017

Гироплан Ventocopter R1 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года

Гироплан Ventocopter R1 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Первый летный образец трёхместного однодвигательного российского гироплана Ventocopter R1 "Акула" будет представлен на авиакосмическом салоне МАКС-2017, сообщил РИА Новости гендиректор и сооснователь компании Ventocopter Дмитрий Сичинава.

Гироплан, или автожир — по сути, легкий вертолет, в полете опирающийся на несущую поверхность свободновращающегося в режиме авторотации несущего винта. Горизонтальную скорость ему дает расположенный в хвосте толкающий винт. Такой летательный аппарат может сесть практически в любых условиях, даже если у него закончится топливо.

"Планируем, что 23 июля на авиасалон МАКС мы уже прилетим на новой машине… Техническим преимуществом Ventocopter R1 "Акула", безусловно, является отсутствие режима сваливания и возможность безопасной посадки", — сказал Сичинава на выставке HeliRussia.

© РИА Новости / Андрей Коц Гироплан Ventocopter R1 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года © РИА Новости / Андрей Коц Гироплан Ventocopter R1 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года

Пока, по его словам, создан прототип летательного аппарата, работающего на принципе авторотации со свободновращающимся несущим винтом, приводимым в движение набегающим потоком воздуха, с работающими от двигателя толкающими маршевыми пропеллерами, обеспечивающими движение вперёд.

"Диапазон высот применения аппарата в рабочих режимах начинается от одного метра над поверхностью, а физический потолок подъема превышает 6000 метров при наличии дополнительного кислородного оборудования. А малая чувствительность к турбулентности позволяет сохранить стабильность полета даже при сильном ветре и даже в экстремальной ситуации", — подчеркнул Сичинава.

Летательный аппарат оснащен роторным бензиновым двигателем глубокой конверсии мощностью 250 л.с, с подключаемым механическим форсажем до 320 л.с. Крейсерская скорость составляет до 320 км/ч, а дальность полета — до 700 километров. Применяемый тип топлива — бензин АИ-92 — радикально снижает стоимость полетов и расширяет географию возможных маршрутов для пилотирования.

"Бензиновый двигатель внутреннего сгорания российской разработки собран частично из отечественных, частично из импортных комплектующих. Кроме того, к концу года мы намерены явить миру гибридную силовую установку, работающую на газе и с применением электродвигателей на редкоземельных магнитах. Она будет еще более экономична, чем бензиновая, и сможет применяться опционально", — пояснил гендиректор.

Реализацию проекта Ventocopter осуществляет компания "Газнанотех" в тесной кооперации с КЭМЗ, входящим в госкорпорацию "Ростех". Разработка проводится на базе собственного конструкторского бюро в Санкт-Петербурге. За это время были найдены оптимальные конструктивные, компоновочные и технологические решения.

Одним из главных конкурентных преимуществ, помимо яркого дизайна, комфорта в салоне и удобства в эксплуатации станет стоимость аппаратов Ventocopter, которая обещает быть в несколько раз ниже стоимости вертолетов сопоставимых характеристик, утверждают в компании.