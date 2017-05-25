Пять винтокрылых дебютов выставки HeliRussia-2017

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Андрей Коц. В четверг в Москве открылась юбилейная 10-я Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2017. В двух выставочных залах и на открытой площадке перед павильоном "Крокус Экспо" разместились экспозиции 237 компаний из 21 страны мира. "В металле" на форуме представлены 22 вертолета, два гироплана и более 15 беспилотных летательных аппаратов отечественных и зарубежных производителей.
Тем не менее в этом году выставка оказалась богатой на различные новинки гражданского и двойного назначения, ранее не демонстрировавшиеся "вживую". Многие из них по оригинальности технических решений способны составить конкуренцию самым смелым мечтам писателей-фантастов.
Вертолет "Афалина"
"Афалина" — многоцелевой вертолет, способный решать широкий круг задач. Это аэрофотосъемка, патрулирование районов чрезвычайных происшествий, перевозка медицинского персонала, авиасельхозработы, мониторинг линий электропередачи и другие функции. Расположение пилотов в кабине тандемное, управление вертолетом спаренное. А это значит, что из него мог бы получиться отличный тренажер для пилотов армейской авиации.
"В России сейчас фактически нет легкого учебного вертолета с соосной схемой расположения винтов, — рассказал РИА Новости генеральный конструктор "Афалины" Михаил Мамыкин. — Мы планировали с помощью собственных ресурсов и мощностей организовать учебный центр для гражданских летчиков, которые хотели бы научиться управлять такими машинами, однако из-за непростой экономической ситуации пока не ясно, что из этого получится. Не исключаю, что "Афалиной" могут заинтересоваться военные. В Вооруженных силах достаточно много вертолетов соосной схемы — Ка-27, Ка-31, Ка-52. Нужно же их пилотов на чем-то учить".
Беспилотный конвертоплан RHV-30
На HeliRussia-2017 конструкторское бюро "ВР-технологии", входящее в состав холдинга "Вертолеты России", представило первый небольшой конвертоплан отечественного производства RHV-30 в беспилотном варианте. Он оснащен четырьмя трехлопастными двигателями в поворотных гондолах. В горизонтальном полете конвертоплан поддерживают в воздухе два жестких крыла с загнутыми вверх законцовками. Этот летательный аппарат может разгоняться до 140 километров в час, преодолевать расстояние в 100 километров и подниматься на высоту до 3000 метров. В воздух RHV-30 может поднять до пяти килограммов полезной нагрузки. Это не много, но хватит, чтобы разместить на дроне лазерный дальномер, тепловизор или оптико-электронную систему. Ожидается, что полностью завершен этот беспилотник будет в 2019 году.
"RHV-30 может применяться для мониторинга экологической обстановки, патрулирования акватории прибрежных вод, в том числе арктических, картографирования местности, наблюдения за техническим состоянием различных объектов, — пояснили РИА Новости в пресс-службе "Вертолетов России". — В военных целях этот конвертоплан может использоваться для разведки".
Беспилотный квадрокоптер "ЮРИК"
"Такой грузоподъемности удалось добиться благодаря конструкции четырех винтов, — рассказал РИА Новости генеральный директор и генеральный конструктор НПО "Авиационно-космические технологии" Александр Бегак. — Они имеют волнистую, S-образную форму, выполнены из карбона. Благодаря своей геометрии, лопасти, несмотря на небольшую длину, обеспечивают сильную тягу и практически бесшумны при работе. "ЮРИК" был создан для логистических задач. Он предназначен для поисковых и мониторинговых работ, доставки специальных грузов и в перспективе сможет даже эвакуировать на носилках человека из зоны бедствия. Дрон способен садиться на любую поверхность за счет конструкции своих "лап" с амортизирующими "подошвами". Не исключаю его использование и в военных целях. "ЮРИК" вполне сможет перевозить армейские грузы. Сто двадцать килограммов — это несколько ящиков с патронами, которые можно будет оперативно забросить, например, на дальний блокпост".
Бегак подчеркнул, что на выставке представлен лишь демонстратор. Летный прототип "ЮРИК" публике еще не показывали. Ожидается, что он поднимется в воздух на авиасалоне МАКС-2017 в июле.
Гироплан Ventocopter R1
Гироплан, или автожир — по сути, легкий вертолет, в полете опирающийся на несущую поверхность свободновращающегося в режиме авторотации несущего винта. Горизонтальную скорость ему дает расположенный в хвосте толкающий винт. Такой летательный аппарат может сесть практически в любых условиях, даже если у него закончится топливо. Эта технология не нова, в России различные автожиры производят давно и успешно. Однако продемонстрированная на выставке концепт-модель гироплана Ventocopter R1 выделяется из общего ряда, как "Феррари" в городской пробке.
Рубленые, угловатые формы корпуса, два толкающих винта, расположенных между тремя хвостовыми килями, открывающиеся вверх двери салона, множество дисплеев в кабине пилота — не гироплан, а космический корабль. По словам разработчиков, он сможет достигать скоростей до 250 километров в час, подниматься на шесть тысяч метров и преодолевать дистанцию в 700 километров на одном баке бензина АИ-92. Его полная взлетная масса составит порядка 850 килограммов. Ориентирован R1 прежде всего на гражданских любителей малой авиации — получить лицензию на управление автожиром сегодня не очень сложно. Стоить он будет как хороший джип в топовой комплектации. Однако не исключено применение этого гироплана и в военных целях.
"Его рубленые формы — это не только красиво, но и функционально, — рассказал РИА Новости генеральный директор ЗАО "Газнанотех" Дмитрий Сичинава. — Они реализованы, например, в малозаметных самолетах. Острые углы рассеивают сигнал от радаров, и засечь такой летательный аппарат становится сложнее. Я не могу на сегодняшний день говорить о каких-то конкретных перспективах создания варианта для армии, но с военными мы общаемся регулярно".
Сверхлегкий вертолет "Микрон"
"Микрон" — складной вертолет. В собранном виде он легко поместится в "Газели" или в просторном универсале. Благодаря своей компактности, "Микрон" может взлететь буквально с любого пятачка. Сфера его применения — сельхозработы, мониторинг экологической обстановки, спортивный пилотаж, экстремальный туризм и многое другое. В советское время разрабатывалось несколько похожих проектов для нужд военных. Сверхлегкие вертолеты тогда рассматривались как средство доставки диверсантов в тыл противника. Однако в современном военном деле "Микрон" мог бы использоваться как идеальный разведчик, особенно если масштабное применение противником средств радиоэлектронной борьбы ограничивает использование беспилотников.