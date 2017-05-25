Пять винтокрылых дебютов выставки HeliRussia-2017

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Андрей Коц. В четверг в Москве открылась юбилейная 10-я Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2017. В двух выставочных залах и на открытой площадке перед павильоном "Крокус Экспо" разместились экспозиции 237 компаний из 21 страны мира. "В металле" на форуме представлены 22 вертолета, два гироплана и более 15 беспилотных летательных аппаратов отечественных и зарубежных производителей.

Новых российских вертолетов в этом году на выставке немного. Сугубо военных нет вообще, за исключением макетов Ми-35М, Ка-52 и Ми-17 на стенде "Рособоронэкспорта". Многие специалисты и представители прессы надеялись увидеть на HeliRussia-2017 модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ, однако он не был показан даже в виде макета. Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский рассказал журналистам, что эта машина только-только начала проходить государственные испытания.

Тем не менее в этом году выставка оказалась богатой на различные новинки гражданского и двойного назначения, ранее не демонстрировавшиеся "вживую". Многие из них по оригинальности технических решений способны составить конкуренцию самым смелым мечтам писателей-фантастов.

Вертолет "Афалина"

Вертолет "Афалина" на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года Вертолет "Афалина" на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года

Эта машина в готовом варианте на HeliRussia представлена впервые — в прошлые годы на выставке демонстрировался лишь макет. Инженерам кемеровского предприятия HeliWhale удалось создать легкий двухместный вертолет соосной схемы (с двумя несущими винтами, один над другим) с выдающимися скоростными характеристиками. "Афалина" разгоняется до 250 километров в час, что сопоставимо по характеристикам с гораздо более мощными армейскими машинами. Таких возможностей удалось достичь благодаря непривычно узкому фюзеляжу (вертолет действительно похож на бутылконосого дельфина), шестилопастным винтам оригинальной конструкции и достаточно шустрому двигателю Rotax 914UL, способному работать на обычном бензине АИ-95. Машина может подниматься на высоту до 4800 метров и преодолевать на одной заправке до 700 километров.

"Афалина" — многоцелевой вертолет, способный решать широкий круг задач. Это аэрофотосъемка, патрулирование районов чрезвычайных происшествий, перевозка медицинского персонала, авиасельхозработы, мониторинг линий электропередачи и другие функции. Расположение пилотов в кабине тандемное, управление вертолетом спаренное. А это значит, что из него мог бы получиться отличный тренажер для пилотов армейской авиации.

"В России сейчас фактически нет легкого учебного вертолета с соосной схемой расположения винтов, — рассказал РИА Новости генеральный конструктор "Афалины" Михаил Мамыкин. — Мы планировали с помощью собственных ресурсов и мощностей организовать учебный центр для гражданских летчиков, которые хотели бы научиться управлять такими машинами, однако из-за непростой экономической ситуации пока не ясно, что из этого получится. Не исключаю, что "Афалиной" могут заинтересоваться военные. В Вооруженных силах достаточно много вертолетов соосной схемы — Ка-27, Ка-31, Ка-52. Нужно же их пилотов на чем-то учить".

Беспилотный конвертоплан RHV-30

Конвертопланы — сравнительно мало освоенное российскими конструкторами направление в авиастроении. Это летательные аппараты с одним или несколькими винтовыми двигателями, располагающимися в поворотных гондолах. На взлете и при посадке они работают как подъемные, по-вертолетному. В горизонтальном полете двигатели поворачиваются параллельно земле и работают как тянущие. Плюсы такого гибридного подхода налицо — летательный аппарат может взлетать с любой площадки и передвигаться со скоростью самолета. Но эта схема очень сложна для технической реализации. На сегодняшний день единственный серийный конвертоплан — американский Bell V-22 Osprey.

На HeliRussia-2017 конструкторское бюро "ВР-технологии", входящее в состав холдинга "Вертолеты России", представило первый небольшой конвертоплан отечественного производства RHV-30 в беспилотном варианте. Он оснащен четырьмя трехлопастными двигателями в поворотных гондолах. В горизонтальном полете конвертоплан поддерживают в воздухе два жестких крыла с загнутыми вверх законцовками. Этот летательный аппарат может разгоняться до 140 километров в час, преодолевать расстояние в 100 километров и подниматься на высоту до 3000 метров. В воздух RHV-30 может поднять до пяти килограммов полезной нагрузки. Это не много, но хватит, чтобы разместить на дроне лазерный дальномер, тепловизор или оптико-электронную систему. Ожидается, что полностью завершен этот беспилотник будет в 2019 году.

Беспилотный конвертоплан RHV-30 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года Беспилотный конвертоплан RHV-30 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года

"RHV-30 может применяться для мониторинга экологической обстановки, патрулирования акватории прибрежных вод, в том числе арктических, картографирования местности, наблюдения за техническим состоянием различных объектов, — пояснили РИА Новости в пресс-службе "Вертолетов России". — В военных целях этот конвертоплан может использоваться для разведки".

Беспилотный квадрокоптер "ЮРИК"

Грузовой беспилотник БАС "ЮРИК" на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года Грузовой беспилотник БАС "ЮРИК" на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года

Тяжелый грузовой беспилотник БАС "ЮРИК" получил имя не в честь своего создателя, как может показаться. Полностью название дрона от концерна НПО "Авиационно-космические технологии" и АО "Электроавтоматика" расшифровывается как "Беспилотная автоматическая система юстировки работы исследуемой конструкции". По заверениям разработчиков, это самый крупный квадрокоптер в мире. Его габариты внушают уважение: более четырех метров в длину, более трех в ширину и почти полтора метра в высоту. "ЮРИК" может летать на скоростях до 250 километров в час, преодолевать дистанции свыше 200 километров и самое главное — поднимать в воздух до 120 килограммов груза при собственном весе почти полтора центнера.

"Такой грузоподъемности удалось добиться благодаря конструкции четырех винтов, — рассказал РИА Новости генеральный директор и генеральный конструктор НПО "Авиационно-космические технологии" Александр Бегак. — Они имеют волнистую, S-образную форму, выполнены из карбона. Благодаря своей геометрии, лопасти, несмотря на небольшую длину, обеспечивают сильную тягу и практически бесшумны при работе. "ЮРИК" был создан для логистических задач. Он предназначен для поисковых и мониторинговых работ, доставки специальных грузов и в перспективе сможет даже эвакуировать на носилках человека из зоны бедствия. Дрон способен садиться на любую поверхность за счет конструкции своих "лап" с амортизирующими "подошвами". Не исключаю его использование и в военных целях. "ЮРИК" вполне сможет перевозить армейские грузы. Сто двадцать килограммов — это несколько ящиков с патронами, которые можно будет оперативно забросить, например, на дальний блокпост".

Бегак подчеркнул, что на выставке представлен лишь демонстратор. Летный прототип "ЮРИК" публике еще не показывали. Ожидается, что он поднимется в воздух на авиасалоне МАКС-2017 в июле.

Гироплан Ventocopter R1

Гироплан, или автожир — по сути, легкий вертолет, в полете опирающийся на несущую поверхность свободновращающегося в режиме авторотации несущего винта. Горизонтальную скорость ему дает расположенный в хвосте толкающий винт. Такой летательный аппарат может сесть практически в любых условиях, даже если у него закончится топливо. Эта технология не нова, в России различные автожиры производят давно и успешно. Однако продемонстрированная на выставке концепт-модель гироплана Ventocopter R1 выделяется из общего ряда, как "Феррари" в городской пробке.

Гироплан Ventocopter R1 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года Гироплан Ventocopter R1 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года

Рубленые, угловатые формы корпуса, два толкающих винта, расположенных между тремя хвостовыми килями, открывающиеся вверх двери салона, множество дисплеев в кабине пилота — не гироплан, а космический корабль. По словам разработчиков, он сможет достигать скоростей до 250 километров в час, подниматься на шесть тысяч метров и преодолевать дистанцию в 700 километров на одном баке бензина АИ-92. Его полная взлетная масса составит порядка 850 килограммов. Ориентирован R1 прежде всего на гражданских любителей малой авиации — получить лицензию на управление автожиром сегодня не очень сложно. Стоить он будет как хороший джип в топовой комплектации. Однако не исключено применение этого гироплана и в военных целях.

Гироплан Ventocopter R1 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года Гироплан Ventocopter R1 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года

"Его рубленые формы — это не только красиво, но и функционально, — рассказал РИА Новости генеральный директор ЗАО "Газнанотех" Дмитрий Сичинава. — Они реализованы, например, в малозаметных самолетах. Острые углы рассеивают сигнал от радаров, и засечь такой летательный аппарат становится сложнее. Я не могу на сегодняшний день говорить о каких-то конкретных перспективах создания варианта для армии, но с военными мы общаемся регулярно".

Сверхлегкий вертолет "Микрон"

Сверхлегкий вертолет "Микрон" на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года Сверхлегкий вертолет "Микрон" на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года

"Микрон", как следует из названия, аппарат небольшой. Настолько небольшой, что скорее напоминает офисный стул на колесиках и с пропеллером. Но внешность обманчива. Этот "воздушный скутер", созданный авиаконструктором Валерием Шоховым, обладает выдающимися маневренными и скоростными характеристиками. Он может два часа находиться в воздухе, подниматься на высоту три тысячи метров (учитывая, что кабина открытая, этого более чем достаточно даже для самого смелого пилота), разгоняться до 120 километров в час. Диаметр его несущих винтов, выполненных по соосной схеме, — около 4,5 метра. Этого хватит, чтобы поднять в воздух одного человека, однако в настоящий момент ведется разработка двухместного варианта, а также вертолета-амфибии с возможностью посадки на воду.

"Микрон" — складной вертолет. В собранном виде он легко поместится в "Газели" или в просторном универсале. Благодаря своей компактности, "Микрон" может взлететь буквально с любого пятачка. Сфера его применения — сельхозработы, мониторинг экологической обстановки, спортивный пилотаж, экстремальный туризм и многое другое. В советское время разрабатывалось несколько похожих проектов для нужд военных. Сверхлегкие вертолеты тогда рассматривались как средство доставки диверсантов в тыл противника. Однако в современном военном деле "Микрон" мог бы использоваться как идеальный разведчик, особенно если масштабное применение противником средств радиоэлектронной борьбы ограничивает использование беспилотников.