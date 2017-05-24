Россия создаст надежный заслон глобальному удару противника, пообещал Шойгу

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Реализация намеченных планов развития Вооруженных сил (ВС) России позволит создать надежный заслон мгновенному глобальному удару противника и обеспечит неядерное сдерживание любого высокотехнологичного агрессора, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В ходе проведения "правительственного часа" глава российского военного ведомства рассказал членам Совета федерации Федерального собрания РФ о состоянии и перспективах развития ВС РФ, расходах на оборону и достижении политического паритета со странами НАТО, ситуации в Сирии и расследовании прошлогодней катастрофы военного самолета Ту-154 близ Сочи.

30 тысяч единиц нового оружия

"Поставки в войска с 2019 года перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации Т-50, а в 2020 году — зенитного ракетного комплекса С-500 повысят эффективность борьбы с современными средствами воздушно-космического нападения", — сказал Шойгу.

По его словам, "реализация намеченных планов создаст надежный заслон мгновенному глобальному удару противника и обеспечит неядерное сдерживание любого высокотехнологичного агрессора".

Глава российского оборонного ведомства отметил, что "всего с 2012 года в войска поступило более 30 тысяч единиц новых и модернизированных образцов вооружения и техники, в том числе свыше 50 боевых кораблей, 1300 летательных аппаратов, 4700 танков и боевых бронированных машин".

При этом он напомнил, что с 2007 по 2011 год ВС РФ из основных образцов вооружения и военной техники "получили только два боевых корабля, 151 летательный аппарат и 217 танков".

Шойгу также сообщил сенаторам, что, в частности, Воздушно-космические силы (ВКС) России ежегодно получают от 150 до 250 современных военных самолетов и вертолетов.

"Морские стратегические ядерные силы в боевом составе имеют девять современных ракетных подводных лодок стратегического назначения и обеспечивают непрерывное боевое патрулирование морских акваторий", — сказал он, добавив, что при этом осуществляется их планомерное перевооружение на новейшие атомные подводные крейсеры класса "Борей".

Министр обороны РФ отметил, что в целях повышения эффективности управления береговые войска Военно-морского флота России переходят на организационную структуру армейских корпусов. "Уже сформировано четыре армейских корпуса, на Северном, Балтийском и Черноморском флотах. В настоящее время оснащенность флота современными образцами вооружений составляет 47%", — уточнил он.

Говоря о кадровой политике, Шойгу заявил о возвращении в ВС РФ ранее уволенных офицеров. "Мы вернули часть офицеров, которые были уволены. В общей сложности в армию мы в целом вернули около 17 тысяч офицеров, которые были ранее уволены — тех, кто хотел бы, и мог бы, и был востребован в армии", — констатировал глава российского военного ведомства.

Военные расходы и политический паритет

"Наши расходы на оборону в 11 с лишним раз меньше, чем в Соединенных Штатах. А по сравнению с Китаем составляют одну треть. Содержание одного военнослужащего в Соединенных Штатах обходится в 510 тысяч долларов, в Великобритании — 377 (тысяч — ред.), в Китае — 170 (тысяч — ред.), а у нас — 54 (тысячи — ред.)", — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что за последний год при такой разнице в финансировании вооруженных сил России удалось добиться политического паритета с государствами блока НАТО.

По словам министра обороны РФ, Россия и США продолжают контакты по Сирии. "Мы не прекращали с ними контактов по взаимодействию. Это также происходит в круглосуточном режиме… Мы встречаемся на разных площадках", — сообщил он членам Совета Федерации.

Сирийский фронт



Шойгу проинформировал сенаторов о том, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов побывал в Сирии, откуда вернулся ночью в среду, и доложил, что жизнь в Дамаске улучшилась вследствие подписанного меморандума по Сирии.

Он добавил, что у руководства минобороны есть возможность сравнивать состояние дел в Сирийской Арабской Республике (САР). "Мы бываем там довольно регулярно, мы считаем, что мы там в постоянном режиме. Когда я говорю "мы", я имею в виду руководство министерства обороны", — сказал министр.

Шойгу обратил внимание сенаторов на то, что при посредничестве Российской армии за время операции против международных террористов в САР под контроль сирийского правительства было возвращено свыше 105 населенных пунктов и 17 тысяч километров территории. Это позволило только в 2017 году вернуть в постоянные места проживания более 108 тысяч беженцев.

По его информации, Россия в ходе запланированной на июнь встречи в столице Казахстана Астане сторон урегулирования сирийского конфликта рассчитывает утвердить положения по коридорам безопасности в зонах деэскалации в САР.

Шойгу также выразил надежду, что стороны начнут активно работать над положениями новой сирийской конституции как в формате переговоров в швейцарской Лозанне, так и в Астане. Кроме того, по его словам, РФ активно работает с Иорданией и Израилем по данному направлению.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.

Анализируя ситуацию в САР, Шойгу также затронул тему якобы применения сирийскими правительственными войсками химического оружия. "Мы … сегодня убеждены абсолютно, что большая часть фильмов и репортажей (о применении химоружия в Сирии, — ред.) постановочные", — сказал он, уточнив, что министерство обороны РФ обладает информацией о нахождении компонентов химического оружия у конкретных группировок в Сирии.

"Когда есть информация о том, что компоненты химического оружия есть у ИГИЛа, Джебхат-ан-Нусры (террористические группировки, запрещенные в РФ), и мы знаем конкретно, где и конкретно — у кого. Где гарантия, что все это завтра не появится в любой стране", — сказал глава российского оборонного ведомства.

Причина крушения Ту-154 ясная на 99%

Минобороны России подходит к расследованию катастрофы самолета Ту-154 близ Сочи в декабре 2016 года с особой щепетильностью; уже завершены поисковые работы в акватории Черного моря; окончательная версия крушения лайнера будет озвучена в ближайшее время, заявил Шойгу.

"Мы сами крайне заинтересованы в этом и подходим к этому с такой особой щепетильностью… Мы буквально несколько недель назад завершили там работу… на месте, работу в акватории по поиску всех необходимых деталей. Есть на 99% уверенность, что мы имеем уже версию причин этой катастрофы… Я думаю, что мы в ближайшее время, наверное, получим последние данные и озвучим окончательную версию" — сказал министр обороны РФ.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в аэропорту Адлер утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Останки погибших и обломки лайнера были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 км от берега.

Сенаторы поддержат



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании в среду по итогам "правительственного часа" с участием Шойгу заявила, что Россия, в том числе и благодаря ВС РФ, как ответственный член международного сообщества увеличивает свое влияние на международной арене.

"Сегодня в армии высокий боевой дух, мы видим, как профессионально выполняют свой воинский долг наши военнослужащие в Сирии… Президент выделил повышение обороноспособности России как приоритетное направление", — сказала спикер верхней палаты российского парламента.

Она подчеркнула, что в ВС РФ произошли коренные изменения, "каждый гражданин нашей страны может быть уверен, что наша армия способна защитить, предотвратить и ответить на любую агрессию в мире, это крайне важно", отметив при этом, что Россия — "мирная страна, но мы показали всему миру, что в любой ситуации можем себя защитить". По ее словам, это необходимо для обеспечения стабильного экономического и социального развития страны.

Матвиенко добавила, что сенаторы поддержат предложения руководства Минобороны России по укреплению обороноспособности страны при обсуждении бюджета на очередной финансовый год.