Армия получила более 30 тысяч единиц нового вооружения за пять лет

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Более 30 тысяч единиц нового и модернизированного вооружения получили Вооруженные силы РФ с 2012 года, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Всего с 2012 года в войска поступило более 30 тысяч единиц новых и модернизированных образцов вооружения и техники, в том числе свыше 50 боевых кораблей, 1300 летательных аппаратов, 4700 танков и боевых бронированных машин", — сказал Шойгу в ходе проведения "правительственного часа" в Совете Федерации ФС РФ.

Он отметил, что "для сравнения, с 2007 по 2011 год ВС из основных образцов получили только два боевых корабля, 151 летательный аппарат и 217 танков".