Шойгу рассказал, сколько у России стратегических подлодок

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Морские ядерные силы России имеют в составе девять стратегических подлодок и обеспечивают постоянное патрулирование мирового океана, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Морские ядерные силы России имеют в своем составе девять подводных лодок стратегического назначения, которые обеспечивают непрерывное боевое патрулирование в морских акваториях. ВМФ РФ также планирует довести количество стратегических ядерных подлодок до 13, включая семь "Бореев" с ракетами "Булава", — отметил Шойгу.

При этом осуществляется их планомерное перевооружение на новейшие атомные подводные крейсеры класса "Борей", добавил министр.